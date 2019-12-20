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20декабря
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сегодня, 16:53 3

МЧС: в Приамурье ожидается усиление морозов до минус 45

МЧС: в Приамурье ожидается усиление морозов до минус 45
Фото: pixabay.com

В амурском МЧС, со ссылкой на Амурский гидрометцентр, информируют, что с 20 по 23 декабря в области ожидается усиление морозов. В большинстве районов, как в северных, так и в центральных и южных температура ночью будет понижаться до минус 40…45 градусов. Днем столбики термометра будут показывать минус 25…30.

Специалисты МЧС России предупреждают, что сильные морозы могут привести к нарушению работы ЖКХ объектов энергетики, а также к увеличению числа бытовых пожаров, так как люди начнут активнее использовать электронагревательные приборы, а также эксплуатировать печи.

В связи с усилением морозов руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики рекомендовано предпринять меры профилактики и внимательно следить за развитием ситуации.

О соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и электронагревательных приборов советуют не забывать и обычным амурчанам – поменьше бывать на улице и не планировать дальние поездки на машине при понижении температуры.

Чтобы не получить обморожение, в том числе при ожидании автобуса на остановке, специалисты напоминают, что следует одеваться по погоде, отдавать предпочтение теплой, свободной многослойной одежде, а вот от ношения металлических украшений на морозе, в том числе золотых и серебряных лучше отказаться.

В плотно прилегающей к ноге обуви замерзнуть можно очень быстро, также есть риск обморожения рук, если не носить теплые перчатки или варежки. На ушах и лице кожа наиболее чувствительна к холоду, поэтому их тоже нужно обязательно закрывать. В сильный холод дышать нужно через нос.

От алкоголя лучше отказаться и заменить его на горячий чай, потому что крепкие напитки только создают иллюзию тепла, но на самом деле приводят к переохлаждению. Также для согревания советуют побольше двигаться. В амурском МЧС напоминают, что больше всего подвержены переохлаждению дети и пожилые люди. У людей старшего возраста в результате некоторых болезней терморегуляция может быть нарушена, а у детей эта функция организма еще несовершенна.

Если все-таки случилось обморожение, пострадавшего советуют занести в теплое помещение, а отмороженные участки укутать в несколько слоев, поскольку тепло должно возникнуть внутри с восстановлением кровообращения. Нельзя ускорять внешнее согревание отмороженных частей тела, а растирать отмороженные участки снегом запрещено. Также советуют напоить или накормить человека горячим, но не горячительным и вызвать скорую.

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#МЧС #погода

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Комментарии
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    1 час назад

    Уважаемые синоптики, а к двадцать пятому можно потепление? А то после 3 - 6 мороза как то сразу так нельзя...

  • Гой

    Гой
    54 минуты назад

    Нарушение техники пожарной безопасности при отогреве машины.

  • mm_Иван Баранов

    mm_Иван Баранов
    4 минуты назад

    а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http://netcam.2sms.ru

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