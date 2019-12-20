На таможне Хэйхэ побит рекорд по пассажиропотоку

Фото: Народное правительство Хэйхэ

На пассажирском пункте пропуска Хэйхэ побит рекорд 2013 года по пассажиропотоку. 20 декабря он превысил 1 миллион человек.

20 декабря через коридор № 3 КПП Хэйхэ въехала амурчанка Алена, которая стала миллионным пассажиром с начала года. Работники таможни вручили ей памятную грамоту.

По информации Народного правительства Хэйхэ, в первый раз в истории пункта пропуска рекорд в 1 миллион человек был побит в 2006 году. В 2008 году пассажиропоток по итогам года превысил 1,39 миллиона человек. Затем, с 2013 по 2018 годы, в связи с падением курса рубля, пассажиропоток на пункте пропуска Хэйхэ по итогам года составлял менее 1 миллиона человек, пишет Biang.