Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:41 0

На таможне Хэйхэ побит рекорд по пассажиропотоку

На таможне Хэйхэ побит рекорд по пассажиропотоку
Фото: Народное правительство Хэйхэ

На пассажирском пункте пропуска Хэйхэ побит рекорд 2013 года по пассажиропотоку. 20 декабря он превысил 1 миллион человек.

20 декабря через коридор № 3 КПП Хэйхэ въехала амурчанка Алена, которая стала миллионным пассажиром с начала года. Работники таможни вручили ей памятную грамоту.

По информации Народного правительства Хэйхэ, в первый раз в истории пункта пропуска рекорд в 1 миллион человек был побит в 2006 году. В 2008 году пассажиропоток по итогам года превысил 1,39 миллиона человек. Затем, с 2013 по 2018 годы, в связи с падением курса рубля, пассажиропоток на пункте пропуска Хэйхэ по итогам года составлял менее 1 миллиона человек, пишет Biang.

Просмотров всего: 458

#Китай #таможня #туризм

распечатать


Общество

Российские водители по-прежнему не могут вернуться в Благовещенск из Китая (видео)
Экономика 3

Хэйхэ войдет в экспериментальную свободную экономическую зону
Власть 24

Василий Орлов: если бы мы принимали решение об игорной зоне, я бы его уже принял
Происшествия 1

Мужчина привез в Благовещенск наркотики и яд и получил 10 лет строгого режима
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь