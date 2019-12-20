В Амурской области переиздали Красную книгу

В Амурской области обновили региональную Красную книгу. Из нее были исключены 9 видов животных, 7 видов растений и 1 вид грибов. К примеру, хохлатый осоед больше не считается редким и исчезающим. По мнению специалистов, угрозы сокращения его популяции в регионе на сегодняшний день нет. При этом по 3 вида животных и грибов, а также 5 видов растений в списки особо охраняемых видов внесли.

Над новой редакцией книги более 20 ученых разных специальностей работали около двух лет. Предыдущая редакция Красной книги Амурской области была издана в 2009 году.

Особенностью нынешнего издания Красной книги стал ее электронный вариант. Теперь вся информация находится в открытом доступе, и скачать ее можно на сайте управления по охране животного мира области.

С одной стороны это решение дало экономию бюджетных средств, ведь типографская печать большого тиража Красной книги потребовала бы значительных вложений. С другой стороны, электронный вариант издания делает материалы Красной книги доступными для широкой аудитории, а специалистам упрощает процесс корректировки содержания.

Почитать Красную книгу будет интересно не только специалистам и студентам профильных специальностей, но и амурчанам, которые интересуются природой родного края. Далеко не все, к примеру, знают о существовании редкого сома Солдатова, который водится в Амуре и может встретиться даже в районе Благовещенска. В отличие от других сомов рыба способна вырасти до четырех метров и набрать массу до 250 килограммов. Не меньший интерес у амурчан могут вызвать и краснокнижные растения. Многие из них жители региона летом рвут для букетов, даже не подозревая об их статусе, сообщает амурское охотуправление.