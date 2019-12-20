Резидент ТОР обновил оборудование на налоговые льготы

Компания «БелХлеб» благодаря налоговым льготам режима территории опережающего развития закупила новое оборудование для хлебобулочного производства. На сэкономленные средства купила хлеборезку, которая производит 2500 булок в сутки.

Ранее благодаря налоговым послаблениям цех по производству хлебобулочных изделий не только расширил ассортимент, но и увеличил объем выпускаемой продукции с 490 тонн до 680 тонн в год.

«Мы получили статус резидента одними из первых в Приамурье, почти 4 года назад. И за это время ни разу не пожалели об этом. Компания сэкономила десятки миллионов рублей, на которые провела капитальный ремонт, закупила необходимое хлебопекарное оборудование отечественного производства. Нам постоянно помогают и уделяют внимание администрация города и областные власти», – рассказала главный бухгалтер «Белхлеб» Татьяна Хухрянская

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Как отметил резидент, вложения, предусмотренные проектом, уже окупились, однако компания постоянно расширяется, наращивает производство. Сейчас в ассортименте более 40 видов изделий, среди которых есть фитнес-хлеб, хлеб с натуральными засушенными овощами, хлеб тигровый, отделанный рисовой опарой.

Современный цех по производству хлебобулочных изделий кормит своей продукцией жителей Амурской области и соседних регионов. Особенной популярностью выпечка пользуется у образовательных учреждений и детских садов. Компания проводит для проводит «вкусные экскурсии» на производство.

«Режим ТОР дает существенные преимущества. Почти в четыре раза снижен объём уплачиваемых предприятием страховых взносов: отчисления на пенсионное страхование, социальные взносы. Ситуация такая, что резидентство в ТОР позволяет амурским компаниям увеличивать прибыль и направить её на развитие компании. Чаще всего это новые рабочие места, покупка оборудования, увеличение мощности, выход на международные рынки», – отметил директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

На сегодня в Приамурье зарегистрировано 25 резидентов ТОР, общая сумма инвестиций которых составляет порядка 1,5 триллионов рублей. Всего благодаря режиму создано более 5500 рабочих мест.