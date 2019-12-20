Первый соевый изолят в России произведут на заводе «Амурский» под Белогорском

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Якорный резидент ТОР «Белогорск» – маслоэкстракционный завод «Амурский» – запустил в тестовом режиме вторую очередь предприятия. Цех по производству изолята стал первым в своем роде в стране. Здесь будет налажено производство соевого белкового изолята с содержанием белка 90 %. В настоящее время этот продукт в России полностью импортируется.

«Наша цель – создание высокотехнологичного производства изолята соевого белка из соевых бобов, выращенных в Амурской области, – рассказал директор маслоэкстракционного завода Андрей Морозов. – Это продукция, которую в России никто не производит. Наш завод будет первым не только в Амурской области, но и в стране в целом. Запуск второй очереди завода позволит расширить объем переработки сои. С 17 декабря начался тестовый запуск цеха. Если все пуско-наладочные работы пройдут по плану, без сбоев, то в январе 2020 года мы сможем выйти на рынок с первой партией продукта. Планируется выпускать в год 10 тысяч тонн соевого изолированного белка и 5,6 тонны соевой клетчатки, которая является диетическим продуктом и которую в России также до нас никто не производил».

Изолят соевого белка – пищевая добавка, поставляющая в организм растительный белок. Его получают путем дополнительной обработки соевого концентрата, содержащего около 70 % белковых соединений. В результате конечный продукт представляет собой чистый продукт с содержанием растительного белка 90-95 %.

Изолированный соевый белок применяется спортсменами как в целях «сушки», так и для набора мышечной массы. Он подойдет вегетарианцам, людям, соблюдающим пост, а также тем, кто страдает аллергией на молочные и животные белки.

МЭЗ «Амурский» был создан в апреле 2015 года в Белогорске на базе бывшего комбината хлебопродуктов КХП «Восточный» и вошел в состав «Амурагроцентра». Завод по глубокой переработке сои стал якорным резидентом ТОР «Белогорск».

Результатом работы завода МЭЗ «Амурский» в 2019 году стала переработка 240 тысяч тонн сои с производством 360 тысяч тонн продукции соепереработки. Завод стал одним из первых резидентов Дальнего Востока, оформившим режим свободной таможенной зоны в соответствии с требованиями законодательства, информирует пресс-служба администрации Белогорска.