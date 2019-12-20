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сегодня, 16:20 0

Российские водители по-прежнему не могут вернуться в Благовещенск из соседнего Китая

Российские водители по-прежнему не могут вернуться в Благовещенск из соседнего Китая
Фото: кадр видео

Группа российских водителей по-прежнему не может вернуться в Благовещенск, покинув соседний Китай. Об этом ИА «Амур.инфо» 20 декабря рассказал амурчанин Александр, сообщавший о проблеме ранее, 18-го числа.

«Нам обещают, что мы сегодня уедем. Мы приходим, заводим автомобили и целый день их греем. "Вы поедете вторым списком". Второй список ушел – "Третьим поедете". Третий ушел – "Четвертым поедете". Четвертый ушел – "Завтра поедете". И вот так вот у нас всё и получается каждый день», – сетует мужчина.

Собеседник отметил, что сегодня будет ночевать в Китае уже шестой день. Агентство следит за развитием событий.

Амурские власти сообщали, что в пункте пропуска Хэйхэ действует система электронной очереди, к которой транспорт допускается после оформления определенных процедур – взвешивания, оформления документов и оплаты. Эту работу выполняют китайские партнеры, с которыми сотрудничают российские водители при осуществлении международных грузоперевозок.

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#Китай #транспорт

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