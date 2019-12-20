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20декабря
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сегодня, 16:22 0

В Благовещенске разыскивают водителя автобуса, допустившего падение ребенка-пассажира

Отдел Госавтоинспекции по Благовещенску и Благовещенскому району инициировал розыск водителя автобуса, в котором при падении пострадала двухлетняя девочка. Как сообщало ИА «Амур.инфо», это произошло в Благовещенске 18 декабря.

Как сообщают в отделе ГИБДД, 18 декабря около 15:38 в районе дома 282 по улице Красноармейской, на остановке общественного транспорта, водитель маршрутного автобуса – предположительно, ПАЗ белого цвета, с синими полосами по бортам, маршрут № 9, – при начале движения допустил падение ребенка-пассажира 2017 года рождения. Малышка вместе с мамой выходили из автобуса. В результате происшествия ребенок получил травмы. Маршрутный автобус с места происшествия скрылся.

«Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом до 15 суток», – сообщает ГИБДД.

Всех, кто стал свидетелем происшествия или знает что-то об его обстоятельствах, просят обратиться в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86, +7-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД по номеру (4162) 42-52-62. Также в ведомстве ждут обращения водителя автобуса.

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#дети #ДТП #происшествия

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