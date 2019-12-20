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Загитова впервые в жизни выступила перед 62 тысячами зрителей

Загитова впервые в жизни выступила перед 62 тысячами зрителей
Фото: instagram.com/azagitova/?utm_source=ig_embed

19 декабря Алина Загитова стала главным героем хоккейного матча в Санкт-Петербурге. Девушка, взявшая перерыв в большом спорте, выступила перед аудиторией в 62 тысячи человек.

«Сегодня я выступала на хоккейной площадке в Санкт-Петербурге, куда пришли 62 000 болельщиков хоккея на матч СКА – ЦСКА! Это рекорд в моей практике выступлений. Нереальная энергетика на трибунах, я получила огромное удовольствие! Спасибо организаторам за приглашение и публике за теплый прием», – написала олимпийская чемпионка у себя в Инстаграме.

Также в ряде СМИ появилась информация о том, что Загитова выступала на матче не случайно. Своим выступлением фигуристка подкрепила слухи о «служебном романе» с игроком ЦСКА Кириллом Капризовым. Дело в том, что после Олимпиады В Сети появилась информация об отношениях между спортсменами. Якобы Алина и Кирилл начали активно общаться друг с другом ещё в олимпийской деревне, а по пути домой золотые медалисты о чём-то мило беседовали в самолёте. О том, правдивы ли отношения между спортсменами – неизвестно.

В декабре Алина Загитова сообщила о том, что временно уходит из большого спорта и не выступит на ближайших крупных турнирах. В частности, звезда пропустит чемпионаты России, Европы и мира. Многие эксперты после этого сразу же поспешили списать звезду со счетов. Они уверены, что на лед она больше уже не вернется.

После этого в отечественном фигурном катании разгорелся большой скандал, в частности, больше всего досталось заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой и фигуристу Александру Плющенко.

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