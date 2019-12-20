На отдыхе к мужчине в ухо залез краб и застрял там

В Абу-Даби (ОАЭ) живой краб забрался в ухо отдыхающего и там застрял. Морское существо извлекали живьем.

«Я был на пляже и вдруг почувствовал, как что-то попало мне в ухо. Я не мог понять, что именно это было. Чувствовал только, что это что-то раздражающее. Мне даже в голову не приходило, что это может быть краб», – начал мужчина свою историю.

Через несколько часов неприятные ощущения сменились болью, и пострадавший обратился в больницу. Врач осмотрел пациента и обнаружил в его правом ухе маленького краба. Членистоногому едва хватило места в распухшем наружном слуховом проходе.

«Было необходимо срочно удалить инородное тело, не усугубив повреждения, причиненные барабанной перепонке и другим элементам уха. Морское существо извлекли живьем в ходе эндоскопической операции», – цитирует врача «Лента.ру».