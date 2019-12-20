Космодром Восточный попал на календарь с девушками в стиле pinup

Космодром Восточный попал на календарь в стиле «пинап». Каждый месяц проиллюстрирован эротично изображенными женщинами. Работу художника Андрея Тарусова встретили как положительными, так и отрицательными отзывами – в частности, критика связана с объективацией женщин.

Календарь заказал Главкосмос, дочернее предприятие Роскосмоса. Помимо эротично изображенных женщин, на рисунках нашлось место и космодрому Восточный, и роботу Федору, а также шутке про «дрель на МКС» и глобальному спутниковому интернету.

«Этот год особенный, потому что мне удалось поработать с Роскосмос (а точнее, с Главкосомос)! Это очень круто, потому что я долго работал над этим проектом, было очень интересно и получилось круто! А еще они оказались практически идеальные заказчики, и почти не было правок, зато было полное доверие художнику! На английском языке, потому что для подарков иностранцам + в календаре много пасхалок и скрытых шутеек. Смотрите внимательно!» – написал Андрей у себя на Фейсбуке.

Как сообщает журнал «Популярная механика», календарь встретили как положительными, так и отрицательными отзывами. Критика связана с объективацией женщин и неуместной сексуальностью, а также недостаточной технической грамотностью художника либо излишними упрощениями – например, на слайде про полет на Луну (январь) на заднем плане взлетает «Союз», который человека так далеко отправить не способен.

Также автора обвинили в лицемерии его календаря. Данных о доле женщин среди всех работников государственной корпорации в открытых источниках нет, но если говорить только о космонавтах, то Россия в этом плане отстает от Америки. На декабрь 2019 года в космосе побывали 65 представительниц слабого пола, из которых 50 – гражданки США. Почти половина из них летали три и более раз.

В данный момент единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса является Анна Кикина, но неизвестно, полетит ли она когда-нибудь на орбиту. Последний раз российские женщины летали в космос в 2014 году, когда Елена Серова приняла участие в 41-й миссии на МКС. Всего в космосе побывали четыре жительницы СССР и России, лишь одна из них участвовала во внекорабельной деятельности, и только две совершили повторный полет. Сейчас на МКС работают сразу две женщины-астронавта: Кристина Кох и Джессика Мейр.

«Роскосмос не запускает женщин в космос – ну это вообще бред. Запускает еще как, погуглите. Конечно, в США космонавток больше, но русские женщины, наверное, сами тоже менее охотно идут в эту профессию. Кстати, в календаре не только русские женщины, но и женщины других национальностей, потому что календарь делался для международного сотрудничества», – объяснил художник.

Отвечая на претензии по сексуальной объективации женщин, Андрей Тарусов ответил: «Я сам всеми руками за феминизм и равноправие… Но где грань между объективацией и empowerment? Почему если я рисую женщину, то это сразу сексуальный объект? Где связь? Да, они красивые, потому что женщины, в принципе, красивые. Да, их скафандры обтягивают, потому что это пинап, и если бы я нарисовал белые квадраты и зеркальные скафандры, то там не то, что женщин, там вообще человека не видно было бы. Наоборот, я попытался изобразить всех максимально нейтрально и без двойных смыслов».