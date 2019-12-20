В Свободном хотят построить поликлинику, школу искусств, ЗАГС и легкоатлетический манеж

На совещании в правительстве Амурской области главной темой для обсуждения стал ход строительства новых объектов социальной инфраструктуры в Свободном и Сковородине. К примеру, только в городе президентского внимания в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития до 2025 года предусмотрена реализация 47 мероприятий.

Эти мероприятия включают в себя развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. А в Сковородине одобрено строительство городских очистных сооружений, здания нового детского сада, модернизация сетей водоснабжения и капитальный ремонт центральной районной поликлиники.

«В настоящий момент в Свободном в рамках единой субсидии уже возведена пристройка к детскому саду на 6 групп, произведена модернизация Амурского технического колледжа, выполнен капитальный ремонт трех пришкольных территорий, а также инфекционного и травматологического отделения Свободненской больницы. Проведена реконструкция сетей тепло- и водоснабжения. Благодаря федеральным и региональным госпрограммам в городе президентского внимания благоустроено несколько дворовых и общественных территории, мест массового отдыха горожан. Выполнен ремонт двух участков автодороги Благовещенск – Свободный. В активной фазе находится строительство новой школы на 528 учеников», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Положительное заключение о готовности финансирования со стороны федеральных министерств в Свободном получили проекты городской поликлиники на 1 300 посещений, школы искусств, здания ЗАГСа, легкоатлетического манежа, а также строительство современной системы очистных сооружений. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) начнется уже в следующем году. На это в областном бюджете 2020-2021 года предусмотрено более 93 миллиона рублей.

Ранее в середине 2019 года заместитель председателя правительства РФ и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев одобрил создание ряда объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры Сковородина.

На сегодняшний день федеральное министерство строительства и ЖКХ готово поддержать модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения. Федеральным министерством здравоохранения одобрен капитальный ремонт Сковородинской центральной районной больницы по линии госпрограммы «Развитие здравоохранения». Контракты на разработку ПСД для этих объектов уже заключены, сообщают в пресс-службе минэкономразвития Приамурья.

Также в течение 2020 года здесь начнется подготовка проекта по улучшению состояния улично-дорожной сети и строительству очистных сооружений.

«Всю подготовительную работу по вышеперечисленным объектам необходимо выполнить до конца февраля следующего года. Разработка проектно-сметной документации – процесс не быстрый, но тем не менее он должен быть завершен максимально оперативно», – отметила первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина.