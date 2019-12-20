В Благовещенске для проекта «Маленькая Венеция» планируется искать нового инвестора

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

У проекта «Маленькая Венеция» может появиться новый инвестор. Предполагается, что его начнут искать после завершения судебного процесса, который касается земельных участков. Об этом на встрече с журналистами 20 декабря рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

«К моему сожалению, проект не пошел. Я этот проект в свое время защищал, когда был министром, потому что он мог бы стать точкой притяжения. Он очень яркий. Там как раз все, о чем мы говорили: гостиницы, интересная инфраструктура для туристов, там есть фишки с каналами, с гондолами.

Там все выглядело на картинке очень хорошо. Но, объективно, нужно понимать, что у инвестора сложилась ситуация финансовая. Мы дали еще один проекту шанс – подписали авансом разрешение на строительство. Единственное условие было, чтобы инвестор в течение года показал источник финансирования, пусть это будет справка из банка. К сожалению, инвестор этого сделать не смог. Нам ничего другого не оставалось, как расторгнуть с ними соглашение, по которому безвозмездно передали землю», – рассказал амурский губернатор.

Василий Орлов уточнил, что сейчас идет судебная процедура, которая касается принадлежности земельных участков под объектами, строительство которых было начато. Когда суды завершатся, станет понятно, какая часть территории будет свободна для передачи другому инвестору.

«После того как эта процедура будет закончена, мы снова этот объект, этот участок упаковываем и ищем инвестора, в том числе через средства массовой информации, через форумы и так далее. Найти инвестора, который готов был бы вложить в Благовещенск 2-3 миллиарда рублей, поверьте, не просто, инвестора, который действительно вкладывается с окупаемостью 10 и более лет. Вот все объекты по "Золотой миле", у них окупаемость – 10+. И найти организацию, которая вложит в условиях наших рисков экономических такие средства, поверьте, непросто», – объяснил Василий Орлов.

В августе 2019 года Амур.инфо сообщало, что администрация Благовещенска аннулировала разрешение на строительство этого объекта. Кроме того, 6 миллиардов рублей, которые необходимы на воплощение проекта в жизнь, инвестору найти не удалось.

«Маленькую Венецию» презентовали в 2012 году. Объект должен расположиться вдоль Новотроицкого шоссе и занять площадь в 14 гектаров. В 2013 году инвестор (строительная компания «Хуафу») подписал с правительством Амурской области соглашение о взаимодействии в рамках реализации «Маленькой Венеции». В 2017 году строительство масштабного туристско-рекреационного комплекса в итальянском стиле планировали завершить.

В виде макета проект «Маленькой Венеции» представлен в холле гостиницы «Азия». Здесь есть копия венецианского собора Санта-Мария, дворца дожей, базилики Сан-Марко, колокольни Кампанила. В рамках реализации проекта планировалось построить три гостиницы на 1 800 мест, бассейн, парковку на 1,5 тысячи автомобилей, самый большой в Амурской области ресторан, бизнес-центры.