Борис Белобородов рекомендован на должность бизнес-омбудсмена Приамурья

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На должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Приамурья рекомендован председатель «Опоры России» Борис Белобородов. Такое решение 20 декабря единогласно принял Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при областном правительстве.

На эту должность Бориса Белобородова рекомендовал губернатор Приамурья Василий Орлов. Информация появилась на сайте Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Кроме того, единогласно Белобородов был избран председателем Совета по развитию МСП при правительстве Амурской области.

С 2014 года должность амурского бизнес-омбудсмена занимала Оксана Степанова. Срок ее полномочий истек в ноябре текущего года. Ранее Амур.инфо сообщало, что рекомендовать кандидатуру Оксаны Степановой на новый срок в Москве не планировалось. По поводу новой кандидатуры на должность бизнес-омбудсмена проводились консультации с амурскими предпринимателями.

В октябре Оксану Степанову признали виновной в незаконной торговле алкоголем и наказали штрафом 3,5 миллиона рублей. Такое решение вынес Свободненский городской суд. В свою очередь на протяжении нескольких лет Степанова не раз заявляла о конфликтах с контрольно-надзорными органами.