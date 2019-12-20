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Борис Белобородов рекомендован на должность бизнес-омбудсмена Приамурья

Борис Белобородов рекомендован на должность бизнес-омбудсмена Приамурья
Фото: Амур.инфо

На должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Приамурья рекомендован председатель «Опоры России» Борис Белобородов. Такое решение 20 декабря единогласно принял Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при областном правительстве.

На эту должность Бориса Белобородова рекомендовал губернатор Приамурья Василий Орлов. Информация появилась на сайте Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Кроме того, единогласно Белобородов был избран председателем Совета по развитию МСП при правительстве Амурской области.

С 2014 года должность амурского бизнес-омбудсмена занимала Оксана Степанова. Срок ее полномочий истек в ноябре текущего года. Ранее Амур.инфо сообщало, что рекомендовать кандидатуру Оксаны Степановой на новый срок в Москве не планировалось. По поводу новой кандидатуры на должность бизнес-омбудсмена проводились консультации с амурскими предпринимателями.

В октябре Оксану Степанову признали виновной в незаконной торговле алкоголем и наказали штрафом 3,5 миллиона рублей. Такое решение вынес Свободненский городской суд. В свою очередь на протяжении нескольких лет Степанова не раз заявляла о конфликтах с контрольно-надзорными органами.

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#бизнес #областная власть

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Комментарии
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  • Гой

    Гой
    1 час назад

    https://www.nalog.ru/rn28/news/activities_fts/7414384/

    Дата публикации: 28.04.2018 07:01

    «Способствовать снижению налоговой нагрузки на предпринимателей может расширение перечня видов деятельности по патентной системе налогообложения и снижение стоимости патентов. Патентная система позволяет не только снизить налоги, но и упростить работу с отчетностью предпринимателей», - сказал председатель Амурского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Борис Белобородов, также являющийся председателем Общественного совета УФНС России по Амурской области".

    Не знаю лично этого человека. Знаю что давно занимается деятельность в различных общественных организациях.

    Неужели у нас нет более свежих лиц, с новыми идеями среди предпринимателей области. Эти люди столько лет взаимодействуют с властью, что защита прав предпринимателей так и останется на бумаге. Надо не спешить, посмотреть достойных, если гуьернатор действительно хочет помогать МСП.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Гой

    Надо не спешить, посмотреть достойных, если гуьернатор действительно хочет помогать МСП.



    Не знаю этого человека. Не знаю чем занимается. Но, думаю губернатору лучше знать кого он назначает на должность. И советы ваши думаю ему не нужны. Иначе он сидел бы на вашем месте, а вы на его.

  • Graf1977

    Graf1977
    52 минуты назад

    Шило на мыло поменяли, что Степанова, что Белобородов!В общем в ближайшем будущем всё по прежнему и без изменений!

  • ВиталийН

    ВиталийН
    42 минуты назад

    Graf1977

    Шило на мыло поменяли, что Степанова, что Белобородов!В общем в ближайшем будущем всё по прежнему и без изменений!



    +++- 1

    С воцарением действующего губера во главу угла поставлена эмоциональная компетентность. Поддержание и развитие приязненности во времени и пространстве. Это напоминает мне коменданта общежития, которая не подписывает заявления без личной встречи.

  • Гой

    Гой
    41 минута назад

    Victrix

    Гой

    Надо не спешить, посмотреть достойных, если гуьернатор действительно хочет помогать МСП.



    Не знаю этого человека. Не знаю чем занимается. Но, думаю губернатору лучше знать кого он назначает на должность. И советы ваши думаю ему не нужны. Иначе он сидел бы на вашем месте, а вы на его.



    На то и система существует чтобы советы и предложения слушать и выводы делать. А если губернатор как представитель исполнительной власти всех назначать будет, то и пытаться помочь кому то в чем то смысла нет. Редко встречаются люди которые знают что лучше, а что хуже, не ваш вариант. Мы тут не про царя речь ведем?

  • Гой

    Гой
    37 минут назад

    Victrix

    Гой

    Надо не спешить, посмотреть достойных, если гуьернатор действительно хочет помогать МСП.



    Не знаю этого человека. Не знаю чем занимается. Но, думаю губернатору лучше знать кого он назначает на должность. И советы ваши думаю ему не нужны. Иначе он сидел бы на вашем месте, а вы на его.



    За Белобородова рвете что ли или вы и есть Белобородов?

  • кержак

    кержак
    24 минуты назад

    ...если уже сказанные слова Бориса не будут расходиться с его будущими делами,то все будет нормально.человек будет на своем месте.

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