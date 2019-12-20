Министр социальной защиты Приамурья рассказала о нововведениях, планируемых с 2020 года

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Министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева доложила главе региона Василию Орлову об итогах деятельности министерства за 2019 год. Киселева рассказала и о нововведениях, планируемых к реализации с 2020 года.

Среди нововведений – выплата региональной социальной доплаты к пенсии (РСД). Право на РСД будут иметь проживающие на территории Амурской области неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в Амурской области на 2020 год (10 018 рублей). Ожидаемая численность получателей РСД составит более 31 тысячи человек. На 2020 год на установление РСД предусмотрены средства в сумме 878,11 миллиона рублей, из них: 131,72 миллиона рублей – средства областного бюджета (15 %); 746,39 миллиона рублей – субсидия из федерального бюджета (85 %).

Второе новшество: с 2020 года ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (фФедеральный закон № 418-ФЗ) будет предоставляться семьям, среднедушевой доход которых не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, и до достижения ребенком возраста 3 лет (до 2020 года: 1,5-кратная величина прожиточного минимума, срок выплаты – до исполнения ребенку 1,5 года).

Еще одно новшество – с 2020 года средства регионального материнского капитала можно будет реализовать в том числе на лечение ребенка-инвалида.

Нововведения ожидаются и в сфере социального обслуживания населения. Речь идет о внедрении системы долговременного ухода (СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Это одно из мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Федеральным проектом предусмотрено внедрение СДУ в 85 субъектах РФ в 2022 году. В текущем году министерством начата подготовительная работа по внедрению данной системы.

Система долговременного ухода – это комплексная программа поддержки каждого человека, имеющего дефицит самообслуживания, частично или полностью утратившего способность к самостоятельному уходу, обеспечивающая максимально возможное качество жизни с сохранением жизненных потребностей, независимости, автономности, возможности самореализации и активной деятельности, человеческого достоинства. Министерством разработан проект «дорожной карты» по внедрению СДУ на территории области, был налажен контакт по осуществлению методологической поддержки со Всероссийским благотворительным фондом «Старость в радость». Определены пилотные учреждения.

В рамках внедрения СДУ в стационарной форме будут создаваться комфортные условия проживания, приближенные к домашним (что предполагает проведение ремонтных работ, приобретение технических средств реабилитации, оборудования), кроме того, необходимо будет обучение персонала. В полустационарной форме социального обслуживания на базе пилотных КЦСОНов планируется открытие отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также для граждан с когнитивными нарушениями, открытие школ родственного ухода, а также дооснащение пунктов проката новыми средствами технической реабилитации, обучение персонала работе по новому направлению деятельности.

Также внедрение СДУ предполагает переход от заявительной системы предоставления социальных услуг к выявительной, посредством плотного межведомственного взаимодействия с организациями социальной защиты, здравоохранения, органов местного самоуправления, НКО, прочих ведомств (ПФР, Бюро МСЭ).

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Амурской области, внедрение СДУ приведет к улучшению условий жизни граждан, нуждающихся в постоянном уходе, повышению качества их жизни; обучению родственников, осуществляющих уход, навыкам ухода; увеличению ожидаемой продолжительности жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.

Губернатор Василий Орлов поддержал работу по созданию пилотной площадки СДУ в Благовещенске (на базе трех существующих городских социальных учреждений). «Определитесь с бюджетом. Попробуем сделать "пилот" в Благовещенске, – дал поручение глава региона. – Социальное обслуживание на дому – стратегически верное решение».

Получателями мер социальной поддержки являются 37 % жителей области: инвалиды, ветераны войны и труда, многодетные семьи, малообеспеченные граждане и другие (по состоянию на 1 ноября 2019 года численность получателей мер социальной поддержки составляла 297,6 тысячи человек).

В 2019 году министерству социальной защиты населения региона в бюджете области предусмотрено 11,7 миллиарда рублей, из них на меры социальной поддержки – 9,1 миллиарда рублей, обеспечение деятельности сети подведомственных учреждений – 2,6 миллиарда рублей, на развитие деятельности НКО – 5,2 миллиона рублей.

В этом году минсоцзащиты области обеспечило выполнение всех обязательств перед гражданами по областным и федеральным законам.

В 2019 году действующие меры социальной поддержки были дополнены новыми мерами в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» (единовременная выплата при рождении первого ребенка и предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка).

С 2019 года изменились условия предоставления ежемесячной социальной выплаты (ЕСВ) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным льготным категориям граждан. Теперь ЕСВ предоставляется при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (до 1 января 2019 года наличие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг не оценивалось); расчет ЕСВ в части платы за коммунальные услуги производится исходя из фактического объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета (до 1 января 2019 года рассчитывался по нормативу).

Произошли изменения в законодательстве и в отношении многодетных семей, с 1 октября 2019 года меры социальной поддержки многодетным семьям предоставляются без учета критерия нуждаемости; кроме того, в составе многодетной семьи учитываются дети в возрасте до 18 лет, а также лица из числа указанных детей в возрасте от 18 лет до 23 лет, являющихся инвалидами I и II группы. По состоянию на 1 декабря 2019 года получателями мер социальной поддержки являются 9 140 многодетных семей.