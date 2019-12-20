Хэйхэ войдет в экспериментальную свободную экономическую зону

Режим экспериментальных свободных экономических зон (СЭЗ) распространится на Харбин, Хэйхэ, Суйфэньхэ и Дуннин. Об этом стало известно в ходе церемонии выдачи лицензии на деятельность СЭЗ в Хэйлунцзяне.

Как сообщает издание, за пять месяцев с момента запуска режима экспериментальных СЭЗ в провинции Хэйлунцзян, управление коммерции провинции Хэйлунцзян, в соответствии с указаниями председателя КНР Си Цзиньпина, приняло решение сделать акцент на развитии трансграничных связей с Россией, «чтобы создать новую передовую генеральную стратегию сотрудничества между Китаем и Россией».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин написал в авторской статье 24-м номере журнала «Цюши», что развитие и модернизация экономики Северо-Востока Китая играет важную роль в высококачественном развитии Китая, а развитие региональных экономик должно быть основано на приниципе взаимодополняемости преимуществ регионов. Статья Си Цзиньпина нашла отклик у властей провинции Хэйлунцзян, которые приступили к реализации предложений Си Цзиньпина, и у предпринимателей, занимающихся приграничной торговлей с Россией, сообщает Biang.ru.

Как пишет издание, для укрепления связей с приграничными регионами России, провинция Хэйлунцзян планирует создать экспериментальные СЭЗ в Хэйхэ, Суйфэньхэ и Дуннине – три крупных пункта пропуска на границе с Российской Федерацией. Уезд Дуннин входит в городскую агломерацию Муданьцзяна, куда также включен город Суйфэньхэ.

Площадь экспериментальной зоны Хэйхэ составит 6,52 квадратных километра, она включит в себя территорию близ моста Хэйхэ – Благовещенск, а также зону переработки российского сырья в восточной части Хэйхэ. Площадь экспериментальной СЭЗ в Суйфэньхэ составит 7,3 квадратных километра, СЭЗ будет включать в себя бондовую зону беспошлинной торговли, зону переработки сырья из России, а также китайско-российскую зону беспошлинной торговли. Что касается экспериментальной СЭЗ Дуннина, то ее площадь составит 8,28 квадратных километра, и она включит в себя центральную зону, две бондовых зоны переработки сырья, логистическую зону, а также зону производства экологических продуктов питания Суйян.