В поселке Ерофей Павлович приостановлена деятельность детского сада

Специалисты Роспотребнадзора при проведении расследования в группах детского сада поселка Ерофей Павлович выявили грубые нарушения санитарного законодательства. Из-за этого деятельность дошкольного учреждения приостановили до конца года.

В ходе проверки обнаружено, что в туалете для персонала нет горячей воды, также у персонала недостаточно спецодежды. Пищеблок в недостаточном количестве обеспечен горячей водой; не соблюдаются правила товарного соседства при хранении пищевых продуктов; не соблюдаются требования к мытью столовой посуды, к оборудованию, инвентарю, посуде и таре; не проводится осмотр персонала пищеблока на катаральные явления и ангины. Кроме того, отсутствуют воздушные разрывы сифонных устройств канализации; используется кухонная посуда и разделочный материал с повреждениями; руководителем организации не обеспечено соблюдение работниками санитарных правил.

Был составлен протокол о временном запрете деятельности групп дошкольного образования с 13 декабря, материалы направлены в суд, который признал учреждение виновным в административном правонарушении. Назначено наказание в виде приостановления деятельности детского сада до 31 декабря 2019 года, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.