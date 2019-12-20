В Приамурье внедорожник сбил лошадь (фото)

20 декабря в социальных сетях появилась информация о ДТП в Амурской области с участием лошади. Животное было сбито проезжавшим по трассе внедорожником.

Инстаграм-паблик blag_dtp сообщил, что происшествие случилось на трассе Благовещенск – Гомелевка, возле села Безозерное Бурейского района.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что люди не пострадали.

«Да, там всегда гоняют то коров, то лошадей. Я ночью там ехала, и корова на дороге стояла, я чуть не об... В общем, очень напугалась сильно. Надо хозяевам пересмотреть места выпаса животных, чтобы они не шли через эту дорогу, как-никак в последние годы количество автомашин только увеличивается, и вероятность столкновения с животным, соответственно, тоже. Могут ведь и люди пострадать. Да и самовыпас животных у нас в стране, вроде как, под запретом», – прокомментировала публикацию паблика одна из пользователей.

Фото: instagram.com/blag_dtp