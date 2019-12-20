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В Приамурье внедорожник сбил лошадь (фото)

В Приамурье внедорожник сбил лошадь (фото)

20 декабря в социальных сетях появилась информация о ДТП в Амурской области с участием лошади. Животное было сбито проезжавшим по трассе внедорожником.

Инстаграм-паблик blag_dtp сообщил, что происшествие случилось на трассе Благовещенск – Гомелевка, возле села Безозерное Бурейского района.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что люди не пострадали.

«Да, там всегда гоняют то коров, то лошадей. Я ночью там ехала, и корова на дороге стояла, я чуть не об... В общем, очень напугалась сильно. Надо хозяевам пересмотреть места выпаса животных, чтобы они не шли через эту дорогу, как-никак в последние годы количество автомашин только увеличивается, и вероятность столкновения с животным, соответственно, тоже. Могут ведь и люди пострадать. Да и самовыпас животных у нас в стране, вроде как, под запретом», – прокомментировала публикацию паблика одна из пользователей.

Фото: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 1133

#ДТП #животные #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Отвлекаться не нужно и надеяться на авось, тогда никто мешать не будет.

  • Дан

    Дан
    2 часа назад

    Блин, ну когда же лошать собьёт внедорожник!!!?

  • Секвойя

    Секвойя
    2 часа назад

    "При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства".- выдержка из ПДД. Где написано, что кобыла должна знать правила? Косуле или фазану тоже предъявлять претензии в подобных ситуациях? Безопасная скорость залог успешного окончания путешествия и это надо понимать водителям не вмеру скоростных колесниц.

  • Следи за Собой

    Следи за Собой
    1 час назад

    Это говорит о том, что не нужно "летать".

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