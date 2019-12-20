Ольга Смирнова: 2019-й получился для филармонии годом экспериментов

Всего 498 концертов по области провела Амурская областная филармония в 2019 году. Ольга Смирнова, директор филармонии, подвела итоги года в программе «Простые вопросы». Год в учреждении прошел под знаком творческих экспериментов – необычные проекты «Ночь. Хор. Филармония», «Театральный экспресс», «Сказки лежа» и т.д.

«Команда в филармонии замечательная, всегда такой была, это не моя заслуга. Во все года это была команда, которая работает на результат. Не нужно никому ничего объяснять, нужно просто показать конечную цель. Люди все очень творческие, и у нас даже есть такой азарт – кто же сделает интереснее. Я всегда и везде говорю, что очень ценю свою команду», – говорит Ольга Смирнова.

Гостья программы рассказала о том, как в Москве прошли «Дни Дальнего Востока». «Мы сразу приняли такую концепцию, что в Москву мы привозим бренды региона в концертных номерах. Номера были и об освоении амурской земли, о казаках, потом мы перешли к великим стройкам, показали нашу близость к Китаю, рассказали также о газоперерабатывающем заводе и о космодроме», – перечисляет Ольга Николаевна.

В интервью затронули тему, каким в этом будет фестиваль «Амурская осень», который пройдет в 18 раз. Организаторы продумывают сюрпризы для амурских зрителей. И уже сейчас говорят, что фестиваль пройдет в новом формате.