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сегодня, 14:06 1

Почти кило гашишного масла собирался продать 62-летний амурчанин

Почти кило гашишного масла собирался продать 62-летний амурчанин
Фото: pixabay.com

Житель Тынды надолго лишился свободы за покушение на сбыт наркотиков. 62-летний горожанин собирался продать почти килограмм гашишного масла. Суд назначил мужчине шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в апреле 2018 года осужденный спрятал 958,8 грамма гашишного масла под сиденье автомобиля и отправился в Тынду. Наркотик он собирался продать. По дороге водителя остановили сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области.

«Осужденный не довел преступление до конца, так как сотрудники правоохранительных органов в ходе осмотра транспортного средства изъяли наркотическое средство», – уточняет надзорное ведомство. В отношении амурчанина было возбуждено в уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».

При назначении наказания суд учел личность подсудимого, его возраст, обстоятельства преступления и назначил ему шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный должен в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала Тындинская городская прокуратура. Приговор не вступил в законную силу.

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#закон #криминал #происшествия #суды #Тында

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Комментарии
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  • retired21

    retired21
    1 час назад

    ну вот и ушла проблема предпенсионной занятости

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