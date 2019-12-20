Французы начали приносить цветы на могилу супруги графа Муравьева-Амурского

На могилу супруги графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского французы стали приносить цветы. Это началось после торжественному открытия памятника, которое стало событием для всего города Желос. Большую роль в истории возвращения памяти и статуса захоронения супруги губернатора сыграли амурчане, прежде всего Ольга Кухаренко.

Доцент кафедры романо-германских и восточных языков БГПУ Ольга Кухаренко стала инициатором идеи. О подробностях этой почти детективной истории она рассказала в статье «В поисках французского прошлого графини Муравьевой-Амурской», которая была опубликована во втором выпуске краеведческого альманаха «Диалог времен». Его издает Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьева-Амурского.

Современники вспоминают, что Екатерина Николаевна имела магическое влияние на своего мужа. Невыполнение подчинённым приказа, которое иногда случалось в силу недоразумений или ошибочной информации, вызывало у генерала вспышку страшного гнева. Он становился «рыкающим львом» и принимал чудовищные решения, грозившие проштрафившимся даже смертью. В этом состоянии с Муравьёвым могла говорить только Екатерина Николаевна. Только она могла ему перечить, доказывать спокойно и ласково на французском языке невиновность обвиняемого. Екатерина Николаевна обладала магическим свойством гасить гнев мужа, доходить до его разума и сердца и тем самым предотвращать страдания, а иногда и гибель неповинных людей, описывает Ольга Кухаренко в своей статье.

Последние 20 лет они прожили в Париже. Муравьев-Амурский был похоронен во Владивостоке. После смерти мужа Екатерина Муравьева-Амурская вернулась в родной город.

Поиски французского дома Муравьевых-Амурских и последнего пристанища графини начались в 2016 году, когда весной франкоязычный журнал Salut! Ca va? Благовещенского государственного педагогического университета готовился присоединиться к празднованиям 160-го дня рождения Благовещенска. Специальный выпуск решено было посвятить истории города, его выдающимся личностям, знаменательным датам и фактам, вписанным в его историческую летопись.

«Мы изучили исследования знаменитых французов, посетивших в разное время наш регион и написавших о нём в книгах и журналах. Студенты БГПУ собрали и перевели на французский язык материалы об истории города, об архитектурных памятниках и о семи чудесах Амурской области. Серия материалов была посвящена выдающейся исторической личности, российскому государственному и военному деятелю, губернатору Восточной Сибири с 1847 по 1861 годы, основателю города Благовещенска Николаю Николаевичу Муравьёву-Амурскому. Безусловно, нас интересовала и личность супруги губернатора Екатерины Николаевны, которая, как мы знали, была по происхождению француженкой. Результаты наших поисков должны были быть опубликованы в специальном выпуске журнала, однако в итоге они стали началом увлекательной истории и целого ряда уникальных открытий», - рассказывает Ольга Кухаренко.

Поиски велись через знакомых французов, велась переписка с архивами и мэрией. В итоге на муниципальном кладбище была найдена практически разрушенная могильная плита, на которой едва можно было различить выгравированные имена семьи Ришмон. Могильная плита была перевернута. Как выяснилось, к тому времени останки были вынуты и помещены в муниципальное хранилище, и только по необъяснимой случайности место захоронения осталось незанятым другой семьей.

Все затраты по восстановлению могилы на себя взяла мэрия Благовещенска. Отреставрированное захоронение было торжественно открыто, на мероприятии, помимо мэра города Желос Паскаля Мора, присутствовали другие официальные лица и жители. Об удивительной истории любви сибирского генерал-губернатора и уроженки города Желос Изабель Буржуа де Ришмон рассказали региональные СМИ – Sud-Ouest и Pyrénées Atlantiques, и это событие стало достоянием города. Властями было принято решение сделать захоронение объектом исторической памяти, что налагает запрет на его перенос.

«А этой осенью мне сообщили, что на могиле супруги Николая Николаевича Муравьева-Амурского появились цветы. Это произошло в день поминовения усопших. Их принесла одна горожанка. Это очень трогательно», – рассказала Ольга Кухаренко.

Между тем образы супругов Муравьёвых-Амурских могут стать одними из главных героев будущего фильма режиссера Мари Жауль де Поншевиль. Режиссёр попросила принять участие в подготовке и сделать перевод краткого содержания сценария на русский язык, поскольку по-прежнему ищет средства на съёмки и надеется заинтересовать российских меценатов.

Для справки. Первый выпуск альманаха «Диалог времен» состоялся в 2018 году в год 160-летия со дня образования Амурской области. В содержании второго выпуска альманаха особым вниманием отмечены юбилейные даты 2019 года: 210 лет со дня рождения графа Н. Н. Муравьёва-Амурского (статьи А. И. Коваленко «Алгоритм жизни графа Николая Николаевича Муравьёва-Амурского по книге И. П. Барсукова» и О. Н. Кухаренко «В поисках французского прошлого графини Муравьёвой-Амурской»); 160 лет со дня образования Амурской областной научной библиотеки (статьи М. К. Чесноковой «Книги – ровесницы библиотеки» и В. П. Кобзарь «Читатели первого разряда»); 45 лет с начала строительства БАМа (статья Н. П. Полетаевой «БАМ продолжается: история создания и бытования карты-схемы «Байкало-Амурская магистраль»). Презентация второго выпуска Амурского краеведческого альманаха «Диалог времён» состоялась в рамках научно-практической конференции «IX Муравьевские чтения».

Подробнее в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.