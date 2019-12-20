В Хабаровском крае выявили первые случаи африканской чумы свиней

В Хабаровском крае выявили заражение диких кабанов африканской чумой свиней. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Первый случай занесения африканской чумы свиней выявлен в Хабаровском крае. В Бикинском районе штамм заболеваемости выявлен у диких кабанов неподалеку от Приморья и границы с КНР. В этих территориях ранее были зарегистрированы случаи заболеваемости АЧС», – сказано в сообщении.

«Первая проба, которая дала положительный результат, выявлена у дикого кабана, которого застрелили охотоведы. Это произошло неподалеку от села Покровка в лесу. Неподалеку были найдены еще два трупа животных, у которых также диагностирована заболеваемость», – рассказал начальник управления ветеринарии правительства Хабаровского края Николай Постоев.

По его словам, в месте обнаружения проведены дезинфицирующие мероприятия. Трупы животных ветеринары уничтожили в соответствии с требованиями.

О ситуации проинформированы все необходимые службы, в том числе региональное пограничное управление и Россельхознадзор. Специалисты продолжают мониторинг за передвижением диких кабанов, к этой работе подключены охотоведы. С руководителями личных подсобных и крупных хозяйств ведутся профилактические беседы. Они проинформированы о необходимости ограничения контактов домашних свиней с внешней средой, контроля закупа кормов.

Ветеринары взяли под особый контроль места убоя и реализации свинины. Мясо тщательно проверяется и отпускается в продажу только при наличии специальных документов, подтверждающих качество и отсутствие АЧС.

Отмечается, что меры безопасности на территории Хабаровского края в связи с риском занесения вируса африканской чумы свиней были усилены в начале сентября 2019 года. Тогда новые очаги регистрировались в соседних регионах – Амурской области и Приморском крае. 12 сентября стало известно о том, что инфекция попала в Еврейскую автономную область.