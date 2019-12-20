В Амурской области морозно и безветренно: прогноз погоды на 21 декабря

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В Амурской области сохраняется устойчивая морозная погода. Осадков и облачности не ожидается, сообщает Амурский гидрометцентр.

21 декабря на севере местами опустится морозный туман. Ветер северо-западный слабый, временами штиль. Температура ночью по северу составит минус 38...43, по югу – минус 28...33, по юго-востоку – до минус 40 градусов. Днем по области ожидается около 20, в отдельных районах севера – около 30 градусов мороза.

В Благовещенске ночью будет 28...30, днем – 18...20 ниже нуля.