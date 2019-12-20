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Василий Орлов: если бы мы принимали решение об игорной зоне, я бы его уже принял

Василий Орлов: если бы мы принимали решение об игорной зоне, я бы его уже принял
Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

Развитию туризма в Благовещенске помогла бы игорная зона. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал на встрече с журналистами. Встреча прошла в пятницу, 20 декабря. Глава региона отметил, что власти ведут работу, которая в перспективе может способствовать появлению игорной зоны.

Решения о создании игорных зон принимают на федеральном уровне. «Я думаю, игорная зона помогла бы Благовещенску сильно, потому что не пользоваться близостью с Китаем, это, конечно, неправильно. Это все-таки федеральное законодательство, решение принимается на самом верхнем уровне. Скажу вам по секрету, что мы такую работу ведем. Но эта тема очень не простая», – сообщил губернатор.

Он уточнил, что такая зона должна контролироваться и располагаться на отдельной территории. Теоретически она могла бы расположиться на «Золотой миле» или на предполагаемой второй намывной территории в районе улицы Нагорной.

«Игорная зона была бы очень кстати для привлечения туристов. Если бы мы принимали решение об игорной зоне, я бы давно уже принял. Мы часто и много говорим на федеральном уровне о Благовещенске и о нашем уникальном положении – напротив Китай. И первый вопрос, который люди, которые здесь не бывали ни разу, задают: "У вас игорная зона есть?" Мысль эта витает, но решения пока нет», – отметил Василий Орлов.

Как сообщало Амур.инфо, 1 июля 2009 года в Амурской области, как и по всей России, закрылись казино и залы игровых автоматов. По официальным данным, в регионе на тот момент перестали работать 55 таких заведений. В этот день в силу вступили положения федерального закона, согласно которым играть в азартные игры можно только в специальных зонах.

«То, что здесь раньше было – была вакханалия. Я хорошо помню и представляю, что здесь было, и такого нам не надо. Если делать, то делать надо грамотно, определяя некий периметр. (…) То есть это должно быть организовано. Необходимо сделать так, чтобы отсечь людей, которые с низкими доходами попадают в ловушки. Если это туристическая история, то мы согласны, а если это неконтролируемо – такое нам не надо», – резюмировал глава региона.

Согласно федеральному законодательству, игорные зоны должны размещаться за пределами населенных пунктов. Сейчас подобные зоны существуют, в частности, в Алтайском крае, в Калининградской области, в Краснодарском крае. Самая ближайшая к Амурской области – в Приморье. Обсуждается создание игорной зоны в Крыму.

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#губернатор #закон #Китай #туризм #экономика

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    27 минут назад

    футбол верни-на фиг нам ваши азартные игры

  • Dash_90

    Dash_90
    17 минут назад

    БлагоВегас?

  • Dash_90

    Dash_90
    16 минут назад

    БлагоВегас?

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    16 минут назад

    Очевидец59

    футбол верни-на фиг нам ваши азартные игры



    вы с партией хоть одни футбольные ворота помогли поставить мальчишкам во дворах?

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    10 минут назад

    В Оймяконе или на Колыме создавайте, или еще где-нибудь подальше. Нам для развития области и так хватает космодрома, ГПЗ, моста через Амур и др. лишь бы пожаров и наводнений не было....

  • Ян80

    Ян80
    1 минута назад

    1 июля 2009 года в Амурской области, как и по всей России, закрылись казино и залы игровых автоматов. По официальным данным, в регионе на тот момент перестали работать 55 таких заведений. В этот день в силу вступили положения федерального закона, согласно которым играть в азартные игры можно только в специальных зонах.

    Бизнес-идея конечно интересная и прибыльная .Теоретически игровую зону можно было бы открыть на "нейтральной территории", типа территорий для транзитных пассажиров в крупных аэропортах и т.п. Граждане Китая и России могли бы попадать на эту территорию после прохождения таможенного и пограничного контроля, таким образом можно ограничить свободный доступ в этот комплекс. В комплексе должны быть созданы все необходимые условия (кроме самого казино,бары-рестораны, отели, развлекаловка и прочее). Думаю что это могло бы отсечь малоимущих граждан РФ.

    Для этого конечно нужны большие инвестиции, но для такого вида бизнеса инвесторы обязательно найдутся. Уж очень быстроокупаем и выгоден игровой бизнес.

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