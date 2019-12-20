Новый амурский музей динозавров планирует сотрудничество с Дарвиновским музеем

Кроме того, ожидается, что будет вестись сотрудничество и с ведущими российскими AR разработчиками, имеющими опыт работы с музейными экспозициями, такими как ARProduction (arproduction.ru), сообщили в министерстве экономического развития и внешних связей области.

Для музея в проекте центра предусмотрено более 4 500 квадратных метров. Там расположатся мультимедийная экспозиция, зона дополненной реальности и 3D-кинотеатр научных доисторических фильмов. Для детей здесь откроют образовательный центр с лабораториями и площадкой для творчества. Создание музея будет способствовать притоку туристов, популяризации исторического, природного и культурного наследия Приамурья, создавать привлекательный образ Благовещенска.

Между тем в институте геологии и природопользования ДВО РАН пояснили, что не готовы перемещать кости динозавров, находящиеся в амурском палеонтологическом музее, в новое помещение.

«К нам с таким вопросом никто не обращался. Если кто-то накопал других динозавров, кроме тех, которые есть у нас, мы будем рады. Мы за строительство музея динозавров, но на нашей территории, потому что передавать кости, скелеты никто никогда не будет. Все вот такие музеи делаются при научно-исследовательских институтах или при университетах. Они не перемещаются для экспозиций в другое место. Если только временно – скелет принесли, показали, убрали. Это наш исследовательский материал, мы его можем поместить только в свой музей. Если кто-то рассчитывает, что мы передадим часть каменных коллекций туда, то это иллюзия. Институт не будет обсуждать демонстрацию наших скелетов на других площадках», – сказал директор института геологии и природопользования ДВО РАН Андрей Сорокин.