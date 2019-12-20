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сегодня, 12:34 0

Двоих амурчан будут судить за организацию незаконной миграции

Двоих амурчан будут судить за организацию незаконной миграции
Фото: pixabay.com

В Амурской области будут судить организаторов незаконной миграции. По версии следствия управления ФСБ по Амурской области, двое амурчан за деньги «легализовали» пребывание в Российской Федерации трех граждан Республики Киргизия и двух граждан Республики Армения.

Злоумышленники, используя положения Договора о евразийском экономическом союзе, позволяющего гражданам Киргизии и Армении пребывать в Российской Федерации на срок действия трудового договора, заключили с иностранцами фиктивные трудовые договоры и подготовили документы.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Амурской области. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Обвинительное заключение по уголовному делу подписал и.о. прокурора Амурской области Александр Щербаков. Материалы дела рассмотрит Благовещенский городской суд.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение указанного преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок от семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия

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