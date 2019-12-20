В Благовещенске русский и эвенкийский Деды Морозы проведут обряд очищения и удачи

Почти историческая встреча пройдет в сквере областного Дома народного творчества. Русский Дед Мороз встретится с эвенкийским коллегой, к ним присоединятся эвенкийская царица зимы Синильга и Хозяин леса. Вместе они проведут древний обряд очищения «Улгани», который зарядит всех на удачу и здоровье.

Празднование Нового года у коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока России имеет свои особенности и свою сезонность. Эвенки Амурской области, Республики Саха (Якутия) и Сахалина отмечают день встречи солнца и начало нового года в середине лета, он совпадает с первым кукованием кукушки и называется «Бакалдын». При этом все участники праздника проходят обязательные обряды очищения.

Русский и эвенкийский Деды Морозы никогда не встречались. Амурский областной дом народного творчества решил навести дипломатические связи между волшебниками и пригласить их, а также героев эвенкийского эпоса в Благовещенск.

Гости смогут посоревноваться в ловле хариуса, метании маута, прыжках через нарты и других эвенкийских забавах. Игры и конкурсы будут особенно интересны детям начального и среднего школьного возраста. Продолжительность мероприятия 40 минут (6+). Новогодние призы участникам мероприятия тоже будут не совсем обычными. Их приготовили эвенкийские мастера декоративно-прикладного искусства села Ивановское Селемджинского района (Улгэн).

Встреча состоится 20 декабря, начало – в 17 часов. Предновогодняя театрализованная программа пройдет на открытом воздухе в сквере АОДНТ.