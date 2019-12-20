Лепка героев для мультика, рождественский базар, соревнования: выходные в Благовещенске

В предстоящие выходные в областном центре Приамурья пройдет множество мероприятий для маленьких и взрослых жителей и гостей города. В частности, дети смогут сами слепить героев для мультфильма и даже озвучить готовую картину на английском языке.

Суббота, 21 декабря

В 12:00 в МБ «Центральная» на Красноармейской, 128, пройдет практическое занятие в рамках «Школы народного экскурсовода». (12+)

«О каждой улице, каждом квартале Благовещенска можно рассказать много интересного. У горожан, несомненно, есть любимые места и связанные с ними личные истории. В будущем это может стать основой авторского экскурсионного маршрута. Каждый может рассказать эти истории и стать народным экскурсоводом. А мы в свою очередь поделимся теоретическими и практическими знаниями. Если нет своих историй, мы научим добывать интересные факты», – рассказала куратор проекта «Народный экскурсовод», методист муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска Елена Пастухова.

В 12:00 в филиале ОКЦ по Чайковского,191, начнется новогодняя развлекательно-игровая программа «Время чудес» для детей с ОВЗ. (0+)

В 13:00 библиотека имени Чехова, на Комсомольской, 3, состоится новогодний блиц-турнир по шашкам. В это же время в МБ «Дом семьи» на Пионерской, 157, откроется творческая студия «Пластилиновые сказки». В студии ребята разберут сказку на английском языке, затем сами слепят героев из пластилина и снимут видеоролик с озвучиванием на двух языках – русском и английском. (6+)

В малый зале ОКЦ в 13:00 начнется спектакль-сказка «Дед Мороз и лето». (0+) А через час, в 14:00, в фойе ОКЦ на втором этаже будет ждать новогодняя игровая программа с хороводом у елки «Кто спасет Новый год?». (0+)

В 15:00 в киноконцертном зале АОДНТ пройдет музыкальная сказка детского образцового ансамбля русской песни «Перекати-поле» – «Сон перед Рождеством». (0+) А в 18:00 там же состоится показ фильмов в рамках всероссийской акции «День короткометражного кино». Вход свободный. (6+)

В 15:30 в МБ «Дом семьи» на Пионерской, 157, детей ждет встреча с благовещенским инспектором ПДН «Чесслово, больше не буду!». Мероприятие пройдет в форме диалога, где участники смогут задать вопросы инспектору. В конце встречи гости просмотрят и обсудят видеоролик «Дети за решеткой». (6+)

В 16:00 в большом зале ОКЦ начнется спектакль-сказка «Письмо для Деда Мороза» народной театр-студии «Дебют» и творческих коллективов ОКЦ. (0+)

В библиотеке имени Машука на Институтской, 10/1, в 16:00 пройдет праздничная программа «Сказки Дедушки Мороза». Юных читателей будет ждать Дедушка Мороз, чтобы познакомить их со своей коллекцией любимых сказок. (0+)

В 17:00 в МБ «Солнечная» на Пограничной 124/3, начнется «Новогодняя мастерская» для детей и взрослых, где можно научиться делать снежинки, фонарики, игрушки или интерьерные украшения. (0+)

В 18:00 в малом зале ОКЦ пройдет совместный концерт творческих коллективов МАУК «ОКЦ» и КНР.

В МБУК «ГДК» в 18:00 начнется концертная программа вокально-инструментального ансамбля «Зеркала» «Музыка нас связала..». (16+)

В Старом городе ТРЦ «Острова» пройдет Рождественский базар. На нем будут представлены предметы антиквариата: фарфор, чугун, старинные предметы быта, юбилейные и регулярные монеты Российской империи, монеты времен СССР, современной России, монеты других стран мира, так же боны, медали, значки, марки, открытки, книги, различные аксессуары для коллекционирования. Вход свободный.

Воскресенье, 22 декабря

В 10:00 на Кузнечной, 91, начнется первенство города Благовещенска среди юниоров по гиревому спорту.

В 10:30 в спортзале школы № 15 на Театральной, 276, состоится открытое первенство города по скалолазанию по виду Боулдеринг.

В Амурской областной филармонии в 11:00 и 14:00 маленьких зрителей ждут на «Сказку для тех, кто не верит в сказки». (0+)

В 16:00 в большом зале ОКЦ начнется спектакль-сказка «Двенадцать месяцев». ( 6+)

В 17:00 в библиотеке имени Чехова на Комсомольской, 3, пройдет акустический вечер «Top». Пришедшим организаторы обещают звучание акустической гитары, оригинальные тексты, исполнение каверов и авторской песни. (12+)

В 17:30 в фойе ОКЦ на втором этаже начнется новогодняя игровая программа с хороводом у елки «Кто спасет Новый год?». (0+)

В 19:00 в МБУК «ГДК» пройдет концертная программа вокально-инструментального ансамбля «Зеркала» «Музыка нас связала..». (16+)

Суббота и воскресенье, 21 и 22 декабря

В выходные в городе продолжатся соревнования по ежегодному открытому кубку НП «ФК Благовещенск» по мини-футболу. Соревнования пройдут на базе спорткомплекса «Юность». В спортивном состязании примут участие 8 команд. 5 команд из Благовещенска и 3 команды из Циолковского, Свободного и Белогорска. Начало в субботу в 10 часов, в воскресенье – в 9:00.

Соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол. Игра длится два тайма по 25 минут. Перерыв между таймами – 5 минут. За первое место команда получит 100 000 рублей; за второе –25 000; за третье –15 000.

В 10:00 на Ленина,46 в эти дни будет проходить первенство Благовещенска по каратэ «Юный самурай».

В спорткомлексе «Юность» зрителей ждут на чемпионат города по хоккею с мячом по Ринк-бенди. Начало в 10:00.

В Амурском театре драмы зрителям покажут «Новогоднее чародейство» – зимнюю историю в одном действии. (0+) В субботу и воскресенье пройдет по три спектакля – в 10:00, 13:00 и 16:00.