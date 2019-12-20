В Благовещенске задержали подозреваемого в серии квартирных краж (видео)

Фото: МО МВД России «Благовещенский»

В Благовещенске задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии квартирных краж. Ущерб от преступной деятельности составил около 1 миллиона рублей. В настоящее время полицейские располагают информацией о его причастности к 19 преступлениям.

Амурчанина 1990 года рождения задержали сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По версии правоохранителей, с февраля по октябрь 2019 года от жителей областного центра в полицию поступил ряд сообщений о похищении имущества из частных домов. «Добычей злоумышленника становились предметы быта, бытовая техника и электроника, рабочие инструменты, деньги, золотые украшения. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ», – сказала специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Установлено, что задержанный проникал в жилища, отжимая монтировкой оконные рамы либо разбивая стекла. Преступления совершались днем, когда хозяева были на работе. Подозреваемый заключен под стражу.

Расследование уголовных дел продолжается. Полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям, проводят мероприятия по установлению местонахождения похищенного имущества.