Пригожин о певческой карьере сестры Жанны Фриске: это просто смешно

Фото: Фото из Инстаграм-аккаунтов Натальи Фриске и Иосифа Пригожина

Появление Натальи Фриске на сцене в качестве певицы вызвало бурные споры. В декабре она презентовала свою новую песню. Ради премьеры накрутила модные афрокудри, которые сделали ее копией сестры, а макияж и серебряное платье в стиле Жанны усилили этот эффект. Кроме того, на вечеринке певица исполнила в караоке песню сестры «А на море белый песок». В этот момент гости даже подумали, что вернулась сама Жанна.

Мнения о столь откровенном копировании образа в соцсетях разделились – одни приняли Фриске-младшую с восторгом, другие раскритиковали за отсутствие индивидуальности и попытку заработать на таланте Жанны.

Как заявил Пригожин, даже спустя много лет работы в российском шоу-бизнесе он не перестает удивляться. Он отметил, что никто не вправе запретить Наталье Фриске использовать образ сестры, более того, многие даже посоветуют поступить именно так, ведь это самый простой путь к успеху. Однако выглядеть как Жанна Фриске недостаточно, чтобы стать ею.

«Выжимать по капле из ее популярности – это просто смешно! Знаете, это похоже на игру в наперстки. В девяностые наперсточники так разводили людей на деньги, а сегодня это делают в шоу-бизнесе», – сказал продюсер.