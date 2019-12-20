Суд восстановил Олега Пака в должности главврача медцентра ДВФУ

Олег Пак восстановлен в должности главного врача медцентра Дальневосточного федерального университета. Такое решение вынес суд. К работе Пак приступил в пятницу, 20 декабря.

«Дорогие друзья, с сегодняшнего дня по решению суда меня восстановили в должности. Поехал делать свою работу. Всем большое спасибо за оказанную поддержку», – написал Олег Пак у себя на Фейсбуке.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Пак был уволен с должности главного врача медцентра ДВФУ без объяснения причин. Это произошло в конце ноября текущего года. На защиту врача встала общественность – более 10 тысяч человек подписали петицию о восстановлении Олега Пака в должности.

С уволенным главврачом встретился губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава региона пообещал содействовать возвращению нейрохирурга на должность руководителя медицинского учреждения и отметил особые заслуги Пака перед жителями Приморья.