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сегодня, 11:39 0

Суд восстановил Олега Пака в должности главврача медцентра ДВФУ

Суд восстановил Олега Пака в должности главврача медцентра ДВФУ
Фото: dvfu.ru/med

Олег Пак восстановлен в должности главного врача медцентра Дальневосточного федерального университета. Такое решение вынес суд. К работе Пак приступил в пятницу, 20 декабря.

«Дорогие друзья, с сегодняшнего дня по решению суда меня восстановили в должности. Поехал делать свою работу. Всем большое спасибо за оказанную поддержку», – написал Олег Пак у себя на Фейсбуке.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Пак был уволен с должности главного врача медцентра ДВФУ без объяснения причин. Это произошло в конце ноября текущего года. На защиту врача встала общественность – более 10 тысяч человек подписали петицию о восстановлении Олега Пака в должности.

С уволенным главврачом встретился губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава региона пообещал содействовать возвращению нейрохирурга на должность руководителя медицинского учреждения и отметил особые заслуги Пака перед жителями Приморья.

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#Дальний Восток

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