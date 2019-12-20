Во Владивостоке задержали подозреваемого в ограблении банка

В аэропорту Владивостока полицейские задержали подозреваемого в ограблении банка в Находке. При задержании у мужчины изъяли крупную сумму денег. Дома и в гараже у него обнаружили оружие и боеприпасы. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ограбление банка в Находке было совершено 9 декабря. Случившееся сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как грабитель, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирает пачки денег. По предварительным данным, было похищено свыше 6 миллионов рублей.

«Мужчину задержали по дороге в аэропорт. Он собирался вылететь рейсом "Владивосток – Москва" и даже приобрел билет», – сообщили полицейские. По месту жительства фигуранта и в принадлежащем ему гараже проведены обыски. Как сообщает ИА PrimaMedia, обнаружены и изъяты ружье, пистолеты, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический отдел.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По данным источников Vl.ru, подозреваемого доставили в оперативно-сыскное управление. Пока мужчина отрицает свою причастность к ограблению банка.

Установить предполагаемую личность подозреваемого удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. До ограбления на записях был замечен гражданин той же комплекции и в той же одежде, что и грабитель, он несколько раз наведывался в отделение банка, а также один раз он подъезжал к учреждению на внедорожнике, номер которого также попал в объектив камеры.