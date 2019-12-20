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Мужчина привез в Благовещенск наркотики и яд и получил 10 лет строгого режима

Мужчина привез в Благовещенск наркотики и яд и получил 10 лет строгого режима
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд приговорил к длительному лишению свободы амурчанина, который привез в Благовещенск из Китая наркотики, а также психотропное и ядовитое вещества. Преступление было совершено в начале 2018 года.

По информации пресс-службы суда, в Хэйхэ мужчина получил от лица, не установленного следствием, упакованные наркотики (марихуана, гашиш, МДМА и другие), а также таблетки, содержащие психотропное вещество (модафинил). Все это он примотал к себе скотчем в области поясницы и прикрыл верхней одеждой.

Злоумышленник прибыл в Благовещенск, однако не сумел пройти таможенный контроль – контрабанду обнаружили. Также у него обнаружили ядовитое вещество – скополамина гидробромид.

Мужчина свою вину не признал. По его словам, злого умысла у него не было: он выполнял просьбу гражданина КНР о перевозке вещей за денежное вознаграждение, которые не вызвали подозрений, – упаковки с чаем, лекарства. Тот факт, что предметы были примотаны к телу, мужчина объяснил тем, что в сумке не было места, а также на таможне Китая товар могли изъять, поскольку он однотипный и дорогостоящий – об этом предупредил гражданин КНР. Проблем с переходом китайской таможни не возникло.

Несмотря на непризнание вины, виновность мужчины была доказана. С учетом смягчающих обстоятельств (наличие детей, состояние здоровья), амурчанина приговорили к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

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#Китай #происшествия #суды

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