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20декабря
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сегодня, 11:10 2

В Китае у мужчины из прямой кишки достали 17-сантиметровую бутылку

В Китае у мужчины из прямой кишки достали 17-сантиметровую бутылку
Фото: MailOnline

В Китае мужчина обратился к медикам с жалобой. Он сообщил, что ему трудно ходить. Ошеломленные медики обнаружили в его кишечнике бутылку длиной 17 сантиметров и диаметром пять сантиметров.

По словам жителя Поднебесной, инородный предмет попал в его тело случайно.

Как сообщает Daily Mail, поступивший в больницу китаец объяснил, что просто хотел почесать зудящее горло, а бутылка случайно проскользнула внутрь.

В тот же день мужчине сделали операцию и вынули стеклянную бутылку, в которой содержалось средство от комаров. Операцию на толстой и прямой кишке провел диктор Лин Цзюнь.

После операции пациента выписали в этот же день.

В августе 2019 года сообщалось о случае, который произошел с британцем. Мужчина случайно проглотил свою вставную челюсть.

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#здоровье #Китай #происшествия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    "... китаец объяснил, что просто хотел почесать зудящее горло, а бутылка случайно проскользнула внутрь...". Вот это у него "дупло"...

  • DrDimon

    DrDimon
    48 минут назад

    Пфф. Только и всего?

    Как-то еще в студенчестве попалась в руки монография по проктологии.

    Грешно писать такое, но читая раздел "Инородные тела прямой кишки", ржал, как полковая лошадь.

    Даже ананасы умудряются заталкивать.

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