В Китае у мужчины из прямой кишки достали 17-сантиметровую бутылку

В Китае мужчина обратился к медикам с жалобой. Он сообщил, что ему трудно ходить. Ошеломленные медики обнаружили в его кишечнике бутылку длиной 17 сантиметров и диаметром пять сантиметров.

По словам жителя Поднебесной, инородный предмет попал в его тело случайно.

Как сообщает Daily Mail, поступивший в больницу китаец объяснил, что просто хотел почесать зудящее горло, а бутылка случайно проскользнула внутрь.

В тот же день мужчине сделали операцию и вынули стеклянную бутылку, в которой содержалось средство от комаров. Операцию на толстой и прямой кишке провел диктор Лин Цзюнь.

После операции пациента выписали в этот же день.

В августе 2019 года сообщалось о случае, который произошел с британцем. Мужчина случайно проглотил свою вставную челюсть.