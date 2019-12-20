Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:11 0

Адвокат Хорошавина рассказал, почему «потерялся» его подзащитный

Адвокат Хорошавина рассказал, почему «потерялся» его подзащитный
Фото: sakhalin.info

Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин, осужденный на 13 лет за взятки, провел три недели в колонии в Хабаровском крае, сообщил его защитник Евгений Балабас. Ранее адвокат говорил, что Хорошавина уже месяц не могут найти его родственники и защитники.

Управление ФСИН по Сахалинской области сообщило, что во вторник, 17 декабря, экс-губернатора, которого ждет еще один суд, привезли из Хабаровска в следственный изолятор Южно-Сахалинска, пишет РИА Новости.

«В среду я наконец-то встретился с Александром Хорошавиным в СИЗО Южно-Сахалинска. Мой подзащитный рассказал, что его этапировали сначала в СИЗО Хабаровского края, потом он провёл три недели в колонии общего режима, а затем вновь был переведен в СИЗО. Из-за таких постоянных перемещений мы и потеряли его из виду», – сказал Балабас.

По словам адвоката, состояние здоровья Хорошавина удовлетворительное, в ближайшее время он передаст подзащитному необходимые лекарства.

«Сейчас мы продолжим подготовку к судебному процессу по второму уголовному делу. Оно было прервано отсутствием Александра Вадимовича на Сахалине. Конечно, защита обратится в вышестоящие органы по поводу перевода моего подзащитного в колонию во время расследования второго уголовного дела», – отметил Балабас.

Второй суд пройдет по фактам взяток от депутатов городской думы при проведении выборов в гордуму Южно-Сахалинска. Те платили за свой гарантированный проход в думу на выборах 2014 года.

9 февраля 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал Александра Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 500 миллионов рублей. Кроме того, его лишили государственных наград.

Просмотров всего: 468

#Дальний Восток #суды

распечатать


Общество

Суд восстановил Олега Пака в должности главврача медцентра ДВФУ
Происшествия

Во Владивостоке задержали подозреваемого в ограблении банка
Происшествия

Мужчина привез в Благовещенск наркотики и яд и получил 10 лет строгого режима
Происшествия

В Благовещенске осудили китайца, перевозившего 26 тысяч долларов без декларации
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь