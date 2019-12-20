Адвокат Хорошавина рассказал, почему «потерялся» его подзащитный

Управление ФСИН по Сахалинской области сообщило, что во вторник, 17 декабря, экс-губернатора, которого ждет еще один суд, привезли из Хабаровска в следственный изолятор Южно-Сахалинска, пишет РИА Новости.

«В среду я наконец-то встретился с Александром Хорошавиным в СИЗО Южно-Сахалинска. Мой подзащитный рассказал, что его этапировали сначала в СИЗО Хабаровского края, потом он провёл три недели в колонии общего режима, а затем вновь был переведен в СИЗО. Из-за таких постоянных перемещений мы и потеряли его из виду», – сказал Балабас.

По словам адвоката, состояние здоровья Хорошавина удовлетворительное, в ближайшее время он передаст подзащитному необходимые лекарства.

«Сейчас мы продолжим подготовку к судебному процессу по второму уголовному делу. Оно было прервано отсутствием Александра Вадимовича на Сахалине. Конечно, защита обратится в вышестоящие органы по поводу перевода моего подзащитного в колонию во время расследования второго уголовного дела», – отметил Балабас.

Второй суд пройдет по фактам взяток от депутатов городской думы при проведении выборов в гордуму Южно-Сахалинска. Те платили за свой гарантированный проход в думу на выборах 2014 года.

9 февраля 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал Александра Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 500 миллионов рублей. Кроме того, его лишили государственных наград.