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В Благовещенске разыскивают таксиста, сбившего детей

В Благовещенске разыскивают таксиста, сбившего детей
Фото: pixabay.com

В Благовещенске на регулируемом перекрестке автомобиль сбил троих школьников. Пострадали два 12-летних ребенка. По подозрению в наезде на детей разыскивается водитель желтого хэтчбэка, предположительно, такси.

Как сообщили в отделе ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, ДТП произошло в четверг, 19 декабря, около 19:50 на регулируемом перекрестке улиц Кольцевой и 50-летия Октября.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно, автомобиль такси, хэтчбэк желтого цвета), при повороте направо, на зеленый сигнал светофора, совершил наезд на троих несовершеннолетних пешеходов 2007 года рождения, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора», – сообщает ведомство.

В результате происшествия два несовершеннолетних пешехода получили травмы. Автомобиль с места происшествия скрылся.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом до 15 суток. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего происшествия или самого водителя. Информацию об указанном происшествии принимают в группе по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86, +7-963-800-04-50 или в дежурной части областной Госавтоинспекции по номеру (4162) 42-52-62.

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#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Надеюсь, эту тварь найдут.

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