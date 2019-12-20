В Благовещенске ипотечный бум: разочарованные в льготной ипотеке амурчане берут обычные жилищные займы

Это заметно и по большому числу клиентов, и по работе банков - заявки стали рассматриваться дольше, и вся работа немного замедлилась от большой нагрузки.

- Конечно, когда только стало известно, что Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке, наши телефоны разрывались от звонков, у нас было очень много консультаций, и очень много заявок, - рассказывает Надежда Базильчук, руководитель агентства недвижимости "Раритет". - Но прошла неделя. Кто-то получил отказ, а кто-то, даже получив одобрение, понял, что не может найти подходящую недвижимость. К сожалению, новостроек в городе не так много.

По словам Надежды Базильчук, часть клиентов не стала ждать, пока льготная ипотека станет доступнее - и люди просто подали заявки на обычную ипотеку. Ведь выбор недвижимости тогда намного шире.

- Да и процентные ставки сейчас ниже, чем были раньше, - продолжает Надежда Базильчук. - Вот и получается, что число ипотек выросло - во-первых, потому что был отложенный спрос, многие ждали льготную ипотеку, во-вторых, потому что ставки доступны. Ну и в-третьих, декабрь у нас всегда был оживленным месяцем, поэтому сейчас выросло и число сделок с наличными средствами - многие стараются закрыть свой жилищный вопрос до конца года.

Хотя не всем это удается, а некоторые и сознательно переносят решение вопроса на январь. Поэтому, подчеркивает руководитель агентства недвижимости "Раритет", на январских каникулах агенты настраиваются на плодотворную работу.