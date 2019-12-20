В Амурской области продолжается розыск парня, пропавшего 9 лет назад

Полиция Амурской области опубликовала ориентировку по розыску молодого человека. Эдуард Пятаков 1994 года рождения пропал без вести в 2010 году.

Как сообщает УМВД России по Амурской области, 28 апреля 2010 года Эдуард, которому тогда было 16 лет, ушел из дома в селе Екатеринославка Октябрьского района. До настоящего времени местонахождение парня неизвестно. Сейчас ему должно быть 25 лет.

На момент ухода он был одет в черную куртку на молнии с капюшоном, спортивные черные штаны, черные кроссовки с белыми вставками.

«Всем, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, необходимо сообщить информацию по телефонам: (4162) 59-41-20, 59-43-97, 59-41-05», – сообщают правоохранители.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Амурской области в работе у следователей находятся семь уголовных дел по розыску детей, пропавших без вести. В списке – семь несовершеннолетних, пропавших в разные годы, начиная с 1994-го. В их числе и Эдуард Пятаков, информацию о розыске которого опубликовала полиция.