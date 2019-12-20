Врач-реаниматолог: нужно всегда быть готовым к стрессовой ситуации

Ситуация в благовещенском аквапарке, где едва не утонул ребенок, подтолкнула врачей-реаниматологов Амурской областной детской больницы рассказать об основах оказания первой помощи в подобных ситуациях. Медики сообщили, что состояние 9-летнего мальчика удалось стабилизировать, и объяснили корреспонденту Амур.инфо, как правильно поступать в критической ситуации.

«Жизнь – это способ существования белковых тел, другое определение – это процессы, сопротивляющиеся смерти. Значит, смерть – это прекращение тех процессов, которые сопротивляются ей. Философские понятия на этом заканчиваются, – начинает разговор врач-реаниматолог, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Амурской областной детской клинической больницы Олег Марков. Смерть – это необратимые изменения в организме, после которых жизни нет. Но существует такой краткосрочный период, когда возможно восстановление функций головного мозга и возвращение пострадавшего к обычной жизни. Это период называется клинической смертью».

Врачи объясняют: клиническая смерть – это обратимый этап умирания, переходный этап от жизни к смерти. Если человеку вовремя не оказать помощь, она перейдет в смерть биологическую, и вернуть человека будет уже невозможно. Критерии клинической смерти – отсутствие сознания и дыхания, либо дыхание неправильное, так называемое агональное.

По статистике, среди взрослого населения на первом месте среди причин для такой критической ситуации – кардиальная (сердечная) патология. Ежегодно в России фиксируют до 300 тысяч случаев внезапной остановки сердца. «У человека этот риск возрастает, и с 25 лет каждый год риск внезапной смерти увеличивается приблизительно на 1 %», – добавляет Олег Владимирович. У детей на первом месте внекардиальная патология. Причины, которые приводят к остановке дыхания, могут быть разными – в их числе утопление, инородное тело в дыхательных путях, заболевания органов дыхания, например, ларингоспазм.

Врачи отделения реанимации и интенсивной терапии АОДКБ поясняют – при кислородном голодании клетки головного мозга страдают в первую очередь. Во время клинической смерти главная задача их сохранить. При этом у человека, который окажется спасателем, есть максимум 5 минут, пока в мозге не наступили необратимые изменения. При низкой температуре воздуха этот промежуток возрастает, так как в таких условиях кислорода головному мозгу требуется меньше.

Часто, говорят врачи, такие состояния развиваются вне стен медицинского учреждения, и рядом оказываются люди, которые потенциально могли бы быть спасателями, но не готовы к этому психологически или технически. Статистические данные свидетельствуют о том, что почти во всех случаях внезапной смерти, при правильной организации первой помощи, больному может быть оказано реанимационное пособие. При этом, считают медики, научиться оказывать помощь при таком критическом состоянии может любой человек.

«Хотелось бы обратить внимание, что среди населения маленький процент тех, кто обучен и умеет оказывать первую помощь при таких критических состояниях, как клиническая смерть, но еще меньше тех, кто готов ее оказать детям, – добавляет врач-реаниматолог Антон Абулдинов. – Даже если человек умеет оказывать помощь, ребенку он может побояться ее оказать, побоится навредить. Хотя в таком случае лучше бы было оказывать помощь по тому же принципу, что и взрослому, чем вообще ничего не делать».

Для начала, говорят медики, нужно понять, в каком состоянии находится человек, и действовать исходя из этого. Если человек без сознания, но нормально дышит – это не клиническая смерть. Необходимо вызвать скорую помощь. «Может, у человека сахарный диабет, инсульт, черепно-мозговая травма, – перечисляет возможные причины Олег Марков. – Падая, он мог повредить себе шею, и, укладывая его на спину, мы можем навредить. Пострадавшего нужно оставить в том положении, когда дыхание будет эффективным, обеспечить профилактику переохлаждения». Но если у лежащего человека нет ни сознания, ни дыхания – можно начинать реанимационные мероприятия. Медики подчеркивают – с юридической точки зрения любой человек должен как минимум вызвать помощь. Оставление человека в беде недопустимо и преследуется по закону.

В первую очередь, подчеркивают специалисты, нужно убедиться в собственной безопасности и только потом начинать оказывать помощь. Базовый комплекс сердечно-легочной реанимации включает три компонента: обеспечение проходимости дыхательных путей, в том числе укладка пациента на горизонтальную поверхность, искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца, по-другому компрессию грудной клетки.

Например, при утоплении реанимация без искусственного дыхания неприемлема. Необходимо сделать 5 «спасательных» вдохов лежащему без сознания человеку. По современным стандартам их можно проводить при наличии специального устройства, которое обезопасит спасателя от возможного заражения.

«Искусственная вентиляция легких проводится изо рта в рот или изо рта в нос, так называемый kiss of life, “поцелуй жизни”. Вы должны быть к этому морально готовы. Для этого есть “ключ жизни”, такое специальное устройство – накладка с клапаном вдоха. Если вы не готовы проводить искусственную вентиляцию легких без подобного приспособления, проводите реанимацию только руками – hаnds only. Иногда пострадавшим достаточно нескольких компрессий грудной клетки, и появляется шанс на восстановление утраченных функций, – продолжает Олег Марков. – Ведь чаще всего взрослые умирают от кардиальных причин: нарушения сердечного ритма – сердце зашлось, человек потерял сознание, язык запал, воздух не поступает в лёгкие. В этом случае нужно позвать на помощь, убедиться в отсутствии признаков жизни, вызвать скорую помощь, уложить человека на ровную твердую поверхность и приступить к компрессиям грудной клетки и искусственному дыханию, иногда этого достаточно, чтобы человек остался живым».

Основная цель этих мероприятий, говорят врачи, не оживить человека, а продлить время до приезда специалистов. Задача непрямого массажа сердца не восстановить сердечный ритм, а попытаться обеспечить поступление кислорода из легких в мозг. «Когда вы проводите массаж, кровь в легких продолжает худо- бедно обогащаться кислородом, и при проведении закрытого массажа сердца он поступает в мозг. Это необходимо делать до восстановления каких-то признаков жизни либо до приезда спасателей, либо до истощения физических сил того, кто оказывает помощь. Но тут существует проблема, – продолжает Антон Абулдинов. – Большинство людей не умеют этого делать, а те, кто умеют, боятся навредить. Поэтому мы призываем людей обучаться оказанию первой помощи, и мы готовы помочь им в этом». Получить знания, которые могут спасти жизнь, можно непосредственно у анестезиологов-реаниматологов АОДКБ. Они преподают, в том числе, в аккредитационно-симуляционном центре Амурской государственной медицинской академии, где организуются курсы оказания первой помощи для людей, которые не являются медработниками.

Ежегодно через руки реаниматологов детской областной больницы Приамурья проходит до 550 пациентов, в их числе не только дети, но и взрослые. «Если люди поступают к нам в критическом состоянии, когда не функционирует одна или несколько систем в организме – дыхательная, сердечно-сосудистая, ЦНС – наша задача не дать этому прогрессировать, а в последующем протезировать нарушенные функции до периода их восстановления», – поясняют в отделении. Если же пациенты поступают в реанимацию уже в состоянии клинической смерти, то, как правило, причиной этого являются черепно-мозговые травмы, полученные в результате ДТП или падения с высоты; утопления и отравления.

Доктор Марков вспоминает, как однажды в одну из больниц областного центра привезли окоченевшего пациента без признаков жизни, с общим переохлаждением. Мужчина замерз на улице. Врачи проводили реанимацию, в том числе погрузив пациента в теплую воду. «Он через 35 минут “завелся”, прошел курсы интенсивной терапии, реабилитации и потом выписался из больницы, только без двух пальцев на руке. Понимаете? Он был умершим, а ушел своими ногами», – вспоминает Олег Владимирович.

Врачи считают, что владеть основами оказания первой помощи должны все же не только медицинские работники. «За рубежом это норма жизни, это должно стать нормой и для россиян. Как говорится, хочешь жить в мире, готовься к войне. Нужно быть готовым к этой стрессовой ситуации всегда, – заключает Олег Марков. – Этим нужно владеть. Одно дело, когда в критической ситуации оказывается незнакомый человек, а если знакомый, ваш родственник? Поэтому мы призываем сознательных граждан учиться оказывать первую помощь».