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20декабря
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сегодня, 10:40 4

Выработка Бурейской ГЭС превысила исторический максимум

Выработка Бурейской ГЭС превысила исторический максимум
Фото: instagram.com

Выработка Бурейской ГЭС превысила исторический максимум. С начала 2019 года станция произвела 7,053 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Такой результат был достигнут впервые за всю историю станции.

Ожидается, что по итогам 2019 года выработка электроэнергии Бурейской ГЭС составит около 7,3 миллиарда киловатт-часов. Предыдущий исторический максимум годовой выработки был достигнут в 2016 году и составил 7,052 миллиарда киловатт-часов. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте гидроэлектростанции.

«Рекордное значение годовой выработки электроэнергии стала следствием максимальной за всю историю эксплуатации Бурейской ГЭС водности реки Буреи в уходящем году. В течение года в Бурейском водохранилище зафиксировано прохождение восьми волн паводка. Наибольшая приточность была отмечена 25 июля и составила 8 735 кубических метров в секунду, средний за год приток воды составил 1 409 кубических метров в секунду, что выше притока аномального 2013 года на 13 %», – говорится в сообщении Бурейской ГЭС.

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#энергетика

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    какая радость))) а поднимут стоимость квт еще прибыль вырастет!! Но, но, это уже совсем другая история....

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Да, с населения сосут три шкуры.

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Ну и что с этого?

  • Гой

    Гой
    1 час назад

    А в нежилом помещении тариф все такой же от 5,4 до 6,45 руб. за КВт-час. Включил свет в спортзале, заплатил в 2,5 раза больше чем население.

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