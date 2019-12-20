Выработка Бурейской ГЭС превысила исторический максимум. С начала 2019 года станция произвела 7,053 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Такой результат был достигнут впервые за всю историю станции.

Ожидается, что по итогам 2019 года выработка электроэнергии Бурейской ГЭС составит около 7,3 миллиарда киловатт-часов. Предыдущий исторический максимум годовой выработки был достигнут в 2016 году и составил 7,052 миллиарда киловатт-часов. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте гидроэлектростанции.

«Рекордное значение годовой выработки электроэнергии стала следствием максимальной за всю историю эксплуатации Бурейской ГЭС водности реки Буреи в уходящем году. В течение года в Бурейском водохранилище зафиксировано прохождение восьми волн паводка. Наибольшая приточность была отмечена 25 июля и составила 8 735 кубических метров в секунду, средний за год приток воды составил 1 409 кубических метров в секунду, что выше притока аномального 2013 года на 13 %», – говорится в сообщении Бурейской ГЭС.