Родителей амурских школьников пугают опасными конфетами

Родители амурских школьников встревожены информацией, рассылаемой по мессенджерам. В ней говорится о конфетах, опасных для здоровья детей и вызывающих зависимость. В одном из сообщений говорится о том, что дети пострадали в Тамбовке. В амурской полиции официально заявляют: подобных обращений в Приамурье не было.

В рассылке содержится видео, на котором запечатлен ребенок в неадекватном состоянии. Женщина за кадром пытается до него докричаться, спрашивает, сколько пальцев он видит. Далее следует голосовое сообщение: «Ирочка, привет, ну да, есть такое дело, у нас в школе вчера случилось. Насколько я знаю, мальчик был без сознания в реанимации, а теперь вроде как в палату перевели. Она не в этом отделении работает, поэтому точно не знает. Также от врачей известно, что во Владивостоке ребенок две недели в коме. Двоих отвезли в больницу – давление шибануло. Попробовали конфетки», – говорит женский голос.

Фотоснимок с двумя мальчишками на снегу сопровождает следующее голосовое сообщение: «Добрый вечер, односельчане. Скинула в группу – в Тамбовке сегодня произошло ЧП, в школе ребенка увезли с урока в реанимацию, в город, в очень тяжелом состоянии – выживет, не выживет, неизвестно. А двоих чуть позже нашли в сугробе. Шли из школы и упали в сугроб. Начали распространять конфетку или жвачку. Дети берут, жуют и вот видите, что случается. Так что проинформируйте своих детей, чтобы ни у кого ничего не брали – ни конфетки, ни жвачки. Что может случиться горе. Дойдет и до Константиновки. Тут рядышком все. Кто-то распространяет. Это не спам, мне позвонила знакомая из Тамбовки, она учительница, у них в школе ЧП», – сообщает женский голос. Информация сопровождается фотографией конфет с надписью energy caramel и названиями известных брендов энергетических напитков.

В управлении МВД России по Амурской области не подтвердили тревожную информацию о якобы пострадавших школьниках. Обо всех случаях распространения неизвестных веществ в школе и любых других местах полицейские настоятельно рекомендуют сообщать по телефонам 02 и 102, а также на телефон доверия УМВД по номеру (4162) 59-49-59.

19 декабря губернатор Амурской области Василий Орлов во время заседания антинаркотической комиссии поручил проработать вопрос об изъятии жевательной смеси, содержащей никотин, с прилавков амурских магазинов. Для решения будет собираться рабочая группа с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

В полиции также напоминают о необходимости не рассылать неподтвержденную информацию. Как сообщало ИА «Амур.инфо», за распространение недостоверных данных – фейков – грозит ответственность. Так, жительницу Белогорского района оштрафовали на 15 тысяч рублей за рассылку лживых сведений о заражении почвы цианидом во время наводнения.

Между тем существует проблема употребления школьниками жевательного табака, который называется снюс. Вещество содержит никотиносодержащую смесь. Как сообщает Ridus, депутат Госдумы Марат Бариев внес на рассмотрение коллег законопроект о запрете торговли сосательными и жевательными смесями (снюсом), содержащими никотин или его производные. Таким образом в парламенте отреагировали на многочисленные сообщения о продаже снюса школьникам. Есть мнение, что употребление снюса вызывает привыкание.

Однако член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич выступил против тотального запрета на продажу никотиносодержащих смесей. «На мой взгляд, с медицинской точки зрения, данные никотинсодержащие смеси были бы хороши людям с никотиновой зависимостью, которые решили с этой зависимостью завязать»,– объяснил Менделевич, приведя в пример никотиновые пластыри и специальные таблетки для выхода из зависимости от сигарет.