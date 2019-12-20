Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20декабря
Предыдущая новость
сегодня, 10:13 2

Амурстат: среднемесячная номинальная зарплата в Приамурье превысила 45 тысяч

Амурстат: среднемесячная номинальная зарплата в Приамурье превысила 45 тысяч
Фото: Амур.инфо

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Амурской области, включая субъекты малого предпринимательства, в январе-октябре 2019 года сложилась в размере 45 764,4 рубля. Такие данные привел Амурстат. Показатель по сравнению с январем-октябрем 2018 года вырос на 6,7 %.

Что касается реальной начисленной заработной платы, рассчитанной с учетом индекса потребительских цен, то она в январе-октябре 2019 года по сравнению с январем-октябрем 2018 года составила 101,3 %.

Уровень оплаты труда у работников разных предприятий области отличается в зависимости от сферы деятельности, уровня квалификации людей, территориального положения предприятия. Наиболее высокая заработная плата работников предприятий Амурской области в январе-октябре 2019 года в 2,8 раза превысила самую низкую величину зарплаты по основным видам экономической деятельности.

Самый высокий уровень заработной платы сложился в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность – 65 739,6 рубля; в области транспортировки и хранения – 61 758,6 рубля; обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 59 494,2 рубля; добычи полезных ископаемых – 53 738,0 рубля; строительство – 51 346,4 рубля.

Ниже среднеобластного значения отмечена зарплата у работников предприятий общественного питания и гостиниц – 23 390,3 рубля; занятых оптовой и розничной торговлей; ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов – 26 006,4 рубля; деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 27 636,3 рубля.

Просмотров всего: 49

#работа

распечатать


Общество

Россиян в 2020 году ждут восемь коротких рабочих недель
Власть 58

Глава Амурской области объявил 31 декабря выходным днем

Общество

Более 300 профессий будущего представили в Москве: обзор прессы
Общество

В Приамурье компания выплатила работникам миллионный долг по зарплате

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Очевидец59

    Очевидец59
    7 минут назад

    мдааа-неисповедимы твои пути господни-народ вы почему бежите от таких зарплат?

  • Гой

    Гой
    1 минута назад

    Из разряда. "В Приамурье в 2019 году построили больше жилья, чем в 2018-м".

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь