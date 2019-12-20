Амурстат: среднемесячная номинальная зарплата в Приамурье превысила 45 тысяч

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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Амурской области, включая субъекты малого предпринимательства, в январе-октябре 2019 года сложилась в размере 45 764,4 рубля. Такие данные привел Амурстат. Показатель по сравнению с январем-октябрем 2018 года вырос на 6,7 %.

Что касается реальной начисленной заработной платы, рассчитанной с учетом индекса потребительских цен, то она в январе-октябре 2019 года по сравнению с январем-октябрем 2018 года составила 101,3 %.

Уровень оплаты труда у работников разных предприятий области отличается в зависимости от сферы деятельности, уровня квалификации людей, территориального положения предприятия. Наиболее высокая заработная плата работников предприятий Амурской области в январе-октябре 2019 года в 2,8 раза превысила самую низкую величину зарплаты по основным видам экономической деятельности.

Самый высокий уровень заработной платы сложился в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность – 65 739,6 рубля; в области транспортировки и хранения – 61 758,6 рубля; обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 59 494,2 рубля; добычи полезных ископаемых – 53 738,0 рубля; строительство – 51 346,4 рубля.

Ниже среднеобластного значения отмечена зарплата у работников предприятий общественного питания и гостиниц – 23 390,3 рубля; занятых оптовой и розничной торговлей; ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов – 26 006,4 рубля; деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 27 636,3 рубля.