В Приамурье в 2019 году построили больше жилья, чем в 2018-м

Амурстат рассказал о ситуации, которая сложилась в сфере жилищного строительства в Амурской области в январе-ноябре 2019 года. По его данным, за этот период в регионе построили больше жилья.

Так, в январе-ноябре 2019-го в Приамурье организациями всех форм собственности построено 1 975 квартир общей площадью 119,8 тысячи квадратных метров, что на 18,2 % выше уровня января-ноября 2018 года. В январе-ноябре 2018-го было введено 101,4 тысячи квадратных метров, или 67,2 % к уровню января-ноября 2017 года.

Отмечается, что населением за счет собственных и заемных средств введено жилья, как и в предыдущем году, 24,1 % от общего объема, введенного в январе-ноябре 2019 года.

Изображение: amurstat.gks.ru