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В Приамурье в 2019 году построили больше жилья, чем в 2018-м

В Приамурье в 2019 году построили больше жилья, чем в 2018-м
Фото: pixabay.com

Амурстат рассказал о ситуации, которая сложилась в сфере жилищного строительства в Амурской области в январе-ноябре 2019 года. По его данным, за этот период в регионе построили больше жилья.

Так, в январе-ноябре 2019-го в Приамурье организациями всех форм собственности построено 1 975 квартир общей площадью 119,8 тысячи квадратных метров, что на 18,2 % выше уровня января-ноября 2018 года. В январе-ноябре 2018-го было введено 101,4 тысячи квадратных метров, или 67,2 % к уровню января-ноября 2017 года.

Отмечается, что населением за счет собственных и заемных средств введено жилья, как и в предыдущем году, 24,1 % от общего объема, введенного в январе-ноябре 2019 года.

Изображение: amurstat.gks.ru

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#строительство

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Комментарии
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  • Гой

    Гой
    5 минут назад

    https://asn24.ru/news/economic/59031/

    "Амурстат опубликовал данные о жилищном строительстве в регионе в 2018 году".

    "По данным ведомства, в январе-декабре 2018 года на территории области организациями всех форм собственности построено 2 768 квартир общей площадью 156,2 тысячи квадратных метра или 86 % к уровню 2017 года.

    При этом, в 2017 году, по информации Амурстата, по сравнению с уровнем 2016 года ввод жилья был ниже на 17,9 %.

    Населением за счет собственных и заемных средств введено жилья 21,9 % от общего объема, введенного в январе-декабре 2018 года (год назад — 17,6 %)".

    https://www.amur.info/news/2017/01/23/120366

    В Амурской области сократились объемы строительства жилья

    В течение 2016 года на территории Амурской области организации всех форм собственности построили 3 810 квартир. Общая площадь введенного жилья составила 212,2 тысячи квадратных метров – это 81,2 % в сравнении с 2015 годом, сообщает Амурстат"..

    Нерадостные тенденции. Хотя цифры есть цифры, верить или не верить им выбор каждого.

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