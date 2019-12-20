Амурская область отмечает день рождения

20 декабря, в пятницу, исполняется 161 год со дня образования Амурской области. Приамурские земли, присоединенные к России после заключения Айгунского и Тяньцзиньского договоров, были оформлены в область повелением императора Александра Второго от 20 декабря 1858 года.

Он подписал «Положение об образовании области и о преобразовании Благовещенска в административный центр». В документе говорилось: «Амурскую область составить из всех земель, находящихся на левом берегу реки Амура, начиная от соединения рек Шилки и Аргуни, или от границ Забайкальской и Якутской областей, по всему течению Амура до устья реки Уссури и до новой границы Приморской области». Первоначально область входила в состав Восточно-Сибирского, а затем в Приамурского генерал-губернаторства. В 1920 году регион стал частью Дальневосточной республики, в 1922 — 1926 годах — Дальневосточной области РСФСР (с 1926 года — края). В 1938 году область вошла в состав Хабаровского края.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 2 августа 1948 года регион был выделен в отдельный субъект. С этого момента на карте страны и появилась Амурская область в привычных сегодня границах. Территория области составляет 361,9 тысячи квадратных километров (2,11 % от территории РФ).

Первоначально в Амурскую область входили территории по левому берегу Амура и значительно превосходили границы современного субъекта РФ с таким же названием. Хотя область только образовалась, здесь уже жило немало русских. В устье Амура стоял Николаевск – старейший русский город на Амуре. Прошло уже полгода, как было основано село Хабаровка. Но самым крупным поселением являлся Благовещенск, которому было более двух лет. В городе жили только военные и переселенные забайкальские казаки, ставшие основой зарождающегося Амурского казачьего войска.

Статус города Благовещенск получил за полгода до образования Амурской области – в июле 1858 года. Именно он стал административным центром новообразованной области. Первым военным губернатором Приамурья стал Николай Буссе, который до этого занимался амурскими сплавами и уже неплохо изучил край.

В 1860 году после заключения Пекинского договора к России отошли земли Приморья, была образована Приморская область, и границы Приамурья слегка скорректировали. На тот момент в нее не входила часть современного Тындинского района. Зато на восток Амурская область тянулась до самого слияния Амура с Уссури, в нее входила вся нынешняя Еврейская автономия и немалая часть Хабаровского края, который тогда не существовал.