Life: стала известна личность стрелка, открывшего огонь у здания ФСБ в Москве

Манюров был слушателем курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в Высшей школе экономики. Был у него и свой бизнес, который он закрыл в 2015 году, пишет «Комсомольская правда».

Манюров увлекался стрельбой. В ноябре он занял третье место в дисциплине PCC (pistol caliber carabine — карабин в пистолетном калибре) на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ, следует из публикации на сайте организации. Месяц назад он участвовал в стрелковом матче памяти начальника отделения Управления «В» («Вымпел») ФСБ, Героя России, подполковника Дмитрия Разумовского, который погиб при спасении заложников во время теракта в Беслане.

Корреспондент «КП» поговорил с одним из тренеров стрелкового клуба ДОСААФ, где практиковался Манюров.

«Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался. Общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. Даже не плащ это, а парка (именно в ней Манюров отправится на Лубянку, чтобы было удобнее прятать карабин – прим. авт.). Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно», – рассказал дизайнер стрелковых упражнений стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович.

На вопрос корреспондента – «Может, он ненормальный был?» – Солович ответил: «Ну, подождите, как ненормальный? У него ведь нарезной карабин был калибра 7,62 миллиметра со всеми полагающимися документами, а это значит, что до него он пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием. Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе».

ЧП произошло 19 декабря в Москве около здания ФСБ. В результате стрельбы погиб сотрудник ведомства и получили ранения пять человек, в том числе одно гражданское лицо. Нападавший вёл огонь из охотничьего карабина «Сайга». Расследованием дела займётся центральный аппарат СК РФ. По официальной информации Следственного комитета, стрелок был один. Мотивы пока неизвестны: во время вооруженного сопротивления он был ликвидирован спецназом.