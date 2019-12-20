В Амурском колледже искусств и культуры Дед Мороз читал письма взрослых и детей

В Амурском областном колледже искусств и культуры прошел праздник «Нового года не будет, если.. ». Он стал еще и подведением итогов 2019 года.

Перед концертом в фойе играл оркестр под управлением Евгения Носача. После этой праздничной прелюдии зрители отправились в большой зал, где началась новогодняя театрализованная программа. «Ее подготовили студенты специальности “Социально-культурная деятельность” под руководством нашего педагога Марины Гарнага. Также концертные номера показали студенты специальностей “Инструментальное исполнительство”, “Хореографическое искусство” и “Театральное творчество”. Это была интересная коллективная работа, которая нас всех очень сплотила», — отметила директор колледжа Лариса Райкова.

Сюжет спектакля был основан на том, что Дед Мороз читал письма, которые ему написали взрослые и дети. Все просили только материальные блага: шубу, машину и другое. И так во всех письмах, и разницы не было — пришли они из России, Африки или Австралии. Волшебник расстроился, ведь никто не попросил духовных благ. Это упущение, по сюжету, исправила директор, пожелав студентам колледжа сил, творчества и вдохновения для сдачи экзаменов на сессии, которая начинается с 23 декабря. Дед Мороз обещал просьбу исполнить.

После концерта среди студентов также подвели итоги конкурса новогодних игрушек «Мышильда-2020», победителей наградили призами и сладкими подарками.

На новогоднем празднике руководитель колледжа Лариса Райкова подвела итоги года и наградила благодарственными письмами особо отличившихся студентов.

Фото: Амурский областной колледж искусств и культуры