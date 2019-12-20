«Ночь. Хор. Филармония» в Благовещенске стал одним из самых успешных проектов декабря

Этот проект наделал шума в прошлом году. Многочисленные поклонники камерного хора «Возрождение» тогда провели вечер в закулисье у любимых артистов. Они учились сценической речи, чувству ритма и даже спели с хором.

В этот раз интерактивный проект «Ночь. Хор. Филармония» снова блеснул новизной. В честь своего 40-летия и Всемирного дня хорового искусства хор отправился в старинный особняк Котельникова.

Желающих оказалось больше, чем билетов. Шестьдесят счастливчиков первыми увидели дом изнутри и побывали почти на камерной вечеринке – с напитками, фруктами, песнями, танцами и интеллектуальными конкурсами.

Посетителей разделили на три группы, вместе с волонтерами они отправились в культурное путешествие. Каждая локация занимала гостей на 20 минут, после чего происходила смена.

На одной площадке артисты учили всех боди-перкуссии: прихлопыванию, притопыванию и разным другим шумовым эффектам. Это оказалось настолько занимательно, что через несколько минут зрители без стеснения пели и танцевали вместе с артистами.

Главный зал первого этажа был отведен под интеллектуальную игру, которую вел популярный благовещенский ведущий Алексей Воскобойников. Сдружившиеся на предшествующих локациях зрители быстро сформировали команды и играли с большим азартом. Многие пришли семьями и компаниями.

Участникам за ограниченное время нужно было понять, что изображено на рисунке или отгадать по фрагменту фильма, как зовут персонажа. Победители получали всеобщие поздравления и призы.

«Замечательно, захватывающе, но очень легко! Замечательный вечер!» — рассказали участники команды «Фиолетовая ворона».

«Мы впервые на таком мероприятии. Я обожаю хор “Возрождение”, и увидеть их так близко, быть в одном творческом пространстве и даже что-то делать вместе с ними – дорогого стоит», — рассказала зрительница Елена Шелудкина.

«Вишенкой на торте» стала третья локация — на верхнем этаже посетителей ждала встреча с руководителем хора «Возрождение» Еленой Беляевой и руководителем мужского ансамбля Альбертом Ханом. Они исполнили классические песни и романсы, а после – песни, написанные Альбертом Ханом. Публика то и дело срывалась на аплодисменты.

«Звук был естественный, потому что помещение небольшое. Это было камерно, красиво. Вместе со зрителями мы оказались значительно ближе, чем прежде. И для них, и для нас, артистов, это единение очень важно», — отметила руководитель камерного хора «Возрождение» Елена Беляева.

В довершение всего в «новый» дом пустили рыжего циркового кота. Он показывал чудеса дрессировки под песенку крокодила Гены про день рождения, которую исполнял весь хор «Возрождение» вместе со зрителями.

Акция «Ночь. Хор. Филармония» прошла в третий раз. В декабре прошлого года и феврале этого «Ночи» собирали до 100 зрителей, причем уже тогда был ажиотаж с билетами.

В апреле запланирован концерт хора «Соло для двоих», где в первом отделении Елена Беляева исполнит романсы в сопровождении хора и гитары, во втором будут песни, написанные Альбертом Ханом.

Больше фото – в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.