Шторы с надписью «Отрава» предложил Жириновский для алкоголя: обзор прессы

Фото: asiaplustj.info

В России не исключен дефицит шампанского; советские елочные игрушки дорожают с каждым годом; Audi перекрыл движение трактору и что из этого вышло. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Начнем с предновогодних сообщений. Так, например, в «Российской газете» написано о том, что в ближайшее время россиян может ожидать дефицит шампанского. Специалисты винят в этом новый закон о виноделии, который запрещает использование импортных виноматериалов и сусла. При этом собственного материала, как пояснили в компании «Абрау-Дюрсо», не хватает, что и поспособствует дефициту. И что еще интересно в этой заметке: отмечается, что в скором времени на многих бутылках может появиться надпись «Не является вином». Представляете?

Напишут же такое

Кстати, о спиртном. Как сообщает «Собеседник», Владимир Жириновский предложил убрать спиртные напитки из продажи в буфетах и столовых Госдумы. Но этого ему показалось мало, и он предложил закрывать в магазинах витрины с алкоголем шторой, по аналогии с табачными изделиями. «На шторах должно быть написано: "Отрава"», – заявил лидер ЛДПР.

Но если говорить о такой надписи, как «Отрава», то шторами надо завешивать, пожалуй, абсолютно все, в том числе и продуктовые витрины магазинов.

Очень интересно

В череде предновогодних сообщений еще одна заметка – я нашел ее в «Известиях»: стоимость советских елочных игрушек за последние четыре года выросла в 10 раз, а объемы их продаж ежегодно увеличиваются на 10–15 %. Особой популярностью пользуются игрушки из серии «Чиполлино», самая дорогая фигурка из которой оценивается в 120 тысяч рублей. Антикварных игрушек уже совсем немного, и с каждым годом их количество уменьшается, а ценность возрастает.

Вам статья

Вы явно заметили, что я ничего не говорю о вчерашней пресс-конференции президента страны – не хочу отбирать хлеб у службы новостей и ведущих. Я об обыденном, о земном. Вот, к примеру, о чем пишет «Мир новостей»: в центре Севастополя автомобиль Audi перекрыл движение трактору – водителю легковушки показалось, что тракторист занял слишком много места на дороге, и он решил проучить его. Но простой рабочий человек, не обученный политесам, не стал углубляться в дипломатические переговоры, он попросту обрушил на иномарку тракторный ковш. Вот, собственно, и все. Хорошо так обрушил, со вкусом. Со всей пролетарской ненавистью.

На посошок

Самую симпатичную заметку я нашел сегодня в дайджесте «Удивительный мир», где рассказывается о том, что в одном из московских гаражей обнаружили абсолютно новую «Волгу» 1989 года выпуска (машина проехала чуть больше 800 километров). В бардачке автомобиля лежала кассета шведской группы Katz, которая часто шла в комплекте с завода, чтобы новый владелец мог сразу протестировать аудиосистему, а также множество запчастей для «Волги»: амортизаторы, оптика, карбюратор и рессоры. Но это не все! Еще в багажнике автомобиля нашли четыре ящика советской водки «Русская». Этикетки немного подгнили, но сам напиток, пишут, оказался вполне на уровне.

То, что про машину забыли – не столь и удивительно, бывает. Может, другая была, которой пользовались. Но забыть про четыре ящика напитка…