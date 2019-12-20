В Москве мужчина открыл огонь по сотрудникам ФСБ: один погиб, пятеро ранены (видео)

Фото: Скриншот видео

Вечером 19 декабря мужчина у здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Один из них погиб, еще пять человек, в том числе гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.

Стрельба началась около 18:00 (по Москве), через некоторое время после завершения большой пресс-конференции Владимира Путина и накануне Дня чекиста, который отмечают 20 декабря.

Стрелка ликвидировал прибывший на место спецназ. Видео с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как мужчина в черном, спрятавшись за колонну, отстреливается, а затем падает на землю.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщается на сайте СКР.