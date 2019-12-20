Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:10 5

В Москве мужчина открыл огонь по сотрудникам ФСБ: один погиб, пятеро ранены (видео)

В Москве мужчина открыл огонь по сотрудникам ФСБ: один погиб, пятеро ранены (видео)
Фото: Скриншот видео

Вечером 19 декабря мужчина у здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Один из них погиб, еще пять человек, в том числе гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.

Стрельба началась около 18:00 (по Москве), через некоторое время после завершения большой пресс-конференции Владимира Путина и накануне Дня чекиста, который отмечают 20 декабря.

Стрелка ликвидировал прибывший на место спецназ. Видео с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как мужчина в черном, спрятавшись за колонну, отстреливается, а затем падает на землю.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщается на сайте СКР.

Просмотров всего: 713

#происшествия

распечатать


Происшествия

Life: стала известна личность стрелка, открывшего огонь у здания ФСБ в Москве
Происшествия

В Благовещенске осудили китайца, перевозившего 26 тысяч долларов без декларации
Происшествия

Бивень мамонта и медвежью лапу пыталась вывезти из Благовещенска гражданка Китая (фото, видео)
Общество 1

В рамках профилактической операции в Приамурье задержали семерых осужденных
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    53 минуты назад

    закипел

  • retired21

    retired21
    52 минуты назад

    мужчина, вооруженный карабином «Сайга», попытался ворваться в приемную ФСБ на Кузнецком Мосту, но, обнаружив внутри несколько вооруженных сотрудников и сложную для нападения обстановку, отказался от своего намерения и выскочил на улицу. Именно тут он открыл огонь — но исключительно по сотрудникам ФСБ и офицеру ДПС, дежурившему на площади Воровского.39-летний Евгений Манюров из подмосковного Подольска — юрист, в прошлом индивидуальный предприниматель.

  • retired21

    retired21
    51 минута назад

    отжали бизнес что-ли фсбшники?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    20 минут назад

    А охранник не из филиала "Сириус-А", лицензия у него была?... Что про Благовещенский колледж говорить?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    4 минуты назад

    Надо было ему в полицию заявление писать, да к психологам сходить. Ведь всегда есть выход!

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь