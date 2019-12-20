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сегодня, 09:11 0

В Благовещенске осудили китайца, перевозившего 26 тысяч долларов без декларации

В Благовещенске осудили китайца, перевозившего 26 тысяч долларов без декларации
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина КНР. Его обвиняли в незаконном перемещении крупной суммы денег через таможенную границу.

Установлено, что мужчина, выезжая в сентябре 2019 года из России в Китай через Благовещенский таможенный пост, не задекларировал 26 тысяч долларов США. Это превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных к перемещению без письменного декларирования.

По результатам рассмотрения уголовного дела гражданин КНР был признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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#Китай #происшествия #суды

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