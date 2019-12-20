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Бивень мамонта и медвежью лапу пыталась вывезти из Благовещенска гражданка Китая (фото, видео)

Бивень мамонта и медвежью лапу пыталась вывезти из Благовещенска гражданка Китая (фото, видео)

Попытку вывоза за рубеж дериватов – бивня мамонта весом более 4 килограммов и медвежьей лапы весом около 1,5 килограмма – пресекли благовещенские таможенники. Товар обнаружили в пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ при таможенном досмотре туристов, выезжающих в КНР.

Гражданка Китая спрятала фрагмент бивня под верхней одеждой, а лапу пыталась вывезти в сумке.

В отношении нарушительницы Благовещенская таможня возбудила административные дела. Задержанный товар изъят и направлен на экспертизу.

В 2019 году благовещенские таможенники пресекли несколько попыток вывоза российскими и иностранными гражданами в Китай дериватов, среди них когти медведя, икра лососевых пород, бивни мамонта.

Как сообщает пресс-служба Благовещенской таможни, в Китае лапы медведя считаются деликатесом, а также пользуются большим спросом в традиционной медицине. Китайцы считают, что они обладают чудодейственными целебными свойствами. Продажа лап и других частей хищника запрещена действующим в РФ законом об охране диких животных. Кости и бивни мамонта используются как материал для создания украшений интерьера, поделок и элементов интерьера жилища.

Фото, видео пресс-службы Благовещенской таможни

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#Китай #происшествия #таможня

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